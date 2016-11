Przed świętami rozkwit przeżywa branża handlowa i kurierska. Na ten okres firmy poszukują m.in. dodatkowych pakowaczy, magazynierów, osób do rozładunku towarów, prowadzenia dla klientów testów promocyjnych, degustacji, dostarczycieli przesyłek. Jednak nie tylko w tych sektorach potrzeba rąk do pracy.

- Zarówno osoby prywatne, jak i firmy przygotowujące przedświąteczne spotkania dla pracowników chętnie korzystają z usług restauracji i firm cateringowych, które dostarczają gotowe potrawy wigilijne do domu lub biura. W branży gastronomicznej i hotelarskiej najbardziej poszukiwani są kelnerzy, pomoc kuchenna, np. do lepienia pierogów wigilijnych i osoby sprzątające. Czas największego zapotrzebowania na ich pracę to okres od 22 grudnia do 7 stycznia - stwierdza Marta Pilipowicz, dyrektor regionu w LeasingTeam.

O pracowników nie jest jednak łatwo. Trzeba o nich zabiegać, nie tylko atrakcyjnymi stawkami, także legalną formą zatrudnienia. Według LeasingTeam będą dominować umowy-zlecenia oraz praca tymczasowa.