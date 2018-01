Nowe wykazy podatników VAT, uruchomione 15 stycznia, miały pomóc rzetelnym przedsiębiorcom w weryfikowaniu kontrahentów. To ważne, bo zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów handel z czynnymi VAT-owcami zmniejsza ryzyko udziału w karuzeli podatkowej (choć nie jest to jedyny

warunek). Niestety zdarzają się sytuacje, gdy nie da się potwierdzić uczciwości partnera biznesowego. I to z winy samego fiskusa.

Jak bardzo nie można ufać rejestrom prowadzonym przez fiskusa, pokazuje przykład jednego z naszych czytelników, pracownika banku. Sprawdzał on po numerze NIP jednego z kontrahentów. Z wykazu uruchomionego w połowie stycznia br. dowiedział się, że naczelnik urzędu skarbowego odmówił jego rejestracji jako VAT-owca. Pracownik banku na tym jednak nie poprzestał i ten sam numer NIP wpisał do innej wyszukiwarki, uruchomionej przez Ministerstwo Finansów rok temu. I ze zdumieniem odkrył, że „podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny”.

WIĘCEJ W JUTRZEJSZYM WYDANIU DGP