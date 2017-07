Polska będzie musiała zrealizować wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2015 r. Wtedy to trybunał w Luksemburgu uznał, że Polska łamie unijną dyrektywę utrzymując obniżoną stawkę VAT na niektóre produkty, które nie są de facto wyrobami medycznymi ani farmaceutycznymi. Produkty te są wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o VAT. Zaliczają się do nich m.in. smoczki dla niemowląt, odciągacze do mleka, osłonki antykoncepcyjne (prezerwatywy), soczewki kontaktowe i szkła okularowe inne niż korygujące wzrok (np. przeciwsłoneczne)... Źródło: Pb.pl

Jak ustalił też Pb.pl projekt miałby ujrzeć światło dzienne na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2017 r. – jak na razie nie został jeszcze opublikowany.

Już wcześniej rząd próbował zmienić VAT, ale ostatecznie się wycofał z tego pomysłu.

- Orzeczenie TSUE musimy wykonać. Trybunał stwierdził, że z obniżonych stawek VAT nie mogą korzystać produkty niebędące wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi – komentuje Jerzy Martini, doradca podatkowy z kancelarii Martini i Wspólnicy.