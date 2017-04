Wiceszef resortu finansów, Leszek Skiba, podkreślił na środowej konferencji prasowej, że dochody z VAT za marzec były bardzo dobre. Mamy do czynienia z 40 proc. wzrostem dochodów z VAT w pierwszym kwartale tego roku - dodał. Wiceminister finansów wyjaśnił, że w styczniu, lutym i w marcu pojawiło się jednorazowe zaburzenie dotyczące wpływów z VAT. Wskazał, że chodziło o wprowadzenie odwrotnego obciążenia VAT-em w budownictwie oraz zniesienie kwartalnych rozliczeń dla części firm.

Rzeczywiście to nie jest tak, że taka dynamika 40-proc. może się utrzymać w naturalny sposób - dodał. Według niego bez zmiany stawki VAT utrzymanie takiego wzrostu nie jest możliwe. Mimo wszystko, celem budżetowym w roku 2017 jest utrzymanie dynamiki co najmniej 11 proc. - wskazał. Zdaniem Skiby wzrost dochodów państwa z VAT w pierwszym kwartale pokazuje, że 11-proc. wzrost w kolejnych kwartałach roku jest możliwy do osiągnięcia, nawet jeśli dochody z tego podatku byłyby w kolejnych miesiącach nieco słabsze.

Wiceminister zapewnił, że tegoroczny budżet jest bezpieczny, a cel deficytu sektora finansów publicznych w wysokości 2,9 proc. PKB możliwy do osiągnięcia. Obecny na konferencji szef Komitetu Stałego RM Henryk Kowalczyk ocenił, że pierwszy kwartał tego roku jest znakomity dla finansów publicznych. Dochody podatkowe wzrosły bardzo mocno i to jest wielka radość. Rzeczywiście gospodarka rozwija się bardzo dobrze - powiedział.

Zwrócił uwagę ponadto, że różne międzynarodowe instytucje podnoszą oceny polskiej gospodarki. Należymy do krajów najlepiej rozwijających się w UE o znakomitym wzroście PKB. Przed nami jest bezpieczna przyszłość - zapewnił Kowalczyk.