Jeszcze w listopadzie rząd zajmie się szczegółowymi rozwiązaniami dotyczącymi jednolitego podatku - poinformował Jacek Sasin. Myślę, że do końca listopada te wszystkie rozwiązania szczegółowe dotyczące również progów podatkowych, stawek podatkowych w poszczególnych progach, to będzie już wiadome. Będziemy wówczas mogli toczyć dyskusję merytoryczną i bardziej opierającą się o konkretne przepisy, które zaproponuje rząd - podkreślił.

W czwartek wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki na pytanie dziennikarzy, kiedy poznamy założenia jednej daniny, łączącej PIT oraz składki na ZUS i NFZ, i ile będzie ona miała stawek, odpowiedział: Szczegółów żadnych dzisiaj nie będę podawał, ponieważ jest grupa osób, która jeszcze pracuje nad różnymi wariantami, które chcemy podać opinii publicznej.

Wstępne założenia jednolitego podatku już są. Mogę wyłącznie uspokoić te zupełnie nadmiarowe obawy, które tutaj są, ponieważ ja widziałem te założenia i chcemy poddać je pod publiczną debatę. Najpierw spotka się pewnie grono ekspertów, ale też chcemy, żeby to było w domenie publicznej, ponieważ zasadniczo tam są same dobre wiadomości dla przedsiębiorców - mówił wicepremier dziennikarzom. Zapewnił jednocześnie, że nie ma żadnych propozycji podniesienia podatków z 19 do 40 proc.

Morawiecki pytany, kiedy rząd podejmie jakąkolwiek decyzję ws. podatku jednolitego, odpowiedział: Na to mamy czas do co najmniej wiosny przyszłego roku, ponieważ wstępny okres, w którym chcemy wdrożyć (podatek - PAP) to jest 1 styczeń 2018 dopiero. To jest dzisiaj termin wstępnie zaplanowany dla podatku jednolitego - wskazał.