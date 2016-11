Nie ma teraz bardzo sprecyzowanych planów, czy to jest 1 styczeń, czy 1 luty, czy 1 marzec (2017-PAP) - do takiej żadnej daty nie chciałbym się zobowiązywać, ponieważ chcemy to przede wszystkim bardzo dokładnie przemyśleć i przedyskutować również z Komisją Europejską - powiedział Mateusz Morawiecki dziennikarzom.

Według niego analizowane są różne pomysły dot. podatku handlowego, ponieważ Komisja Europejska potraktowała nas w sposób dyskryminacyjny - jedne państwa mogą stosować podatek handlowy - jak Francja czy Hiszpania, a inne - jej (KE-PAP) zdaniem nie mogą. W związku z tym staramy się bardzo dokładnie przejrzeć całą legislację UE i wejść w dialog, jak ten podatek ich zdaniem powinien wyglądać - dodał. Pytany, czy rząd nie wycofuje się z koncepcji tego podatku, odpowiedział, że na tym etapie rząd przygląda się wszelkim konstrukcjom tego podatku.