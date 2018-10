Gazeta dotarła do pisma z 2015 r., z czasów, gdy w resorcie finansów rządził minister Mateusz Szczurek. Pismo adresowane jest do ówczesnego podsekretarza stanu w MF Jarosława Nenemana. Chodzi o ewentualne przygotowanie projektu ustawy o VAT w związku z oszustwami i nadużyciami.

"Nawiązując do przekazanego w dniu 25 lutego br. projektu notatki w sprawie konieczności przygotowania projektu ustawy o podatku od towarów i usług w związku z procederem oszustw i nadużyć (...) oraz podjęcia zmian o charakterze długookresowym, Departament (...) uprzejmie prosi o potwierdzenie decyzji Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka co do braku zasadności prowadzenia obecnie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie dalszych modyfikacji przepisów ustawy (...) o podatku od towarów i usług..." - cytuje notatkę "SE".

- Ten parasol, który został roztoczony nad przestępcami był szczelny i decyzje o zaniechaniach różnych działań musiały zapadać na wysokich szczeblach – komentuje na łamach gazety dr Marian Szołucha, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu Vistula.