- PKO Bank Polski na koniec III kwartału przekroczył 300 mld zł sumy bilansowej. 200 mld zł aktywów mieliśmy już pięć lat temu i do tej pory żaden bank w Polsce nie przekroczył tej kwoty. Nasi konkurenci, jeśli chodzi o wielkość budowania skali biznesu, są więc co najmniej pięć lat za PKO BP - powiedział PAP Biznes Zbigniew Jagiełło, prezes banku.

Drugie miejsce pod względem wielkości aktywów ma Bank Pekao SA (ok. 185 mld zł), a trzecie Santander Bank Polska - ok. 181 mld zł (razem z przejmowanym Deutsche Bank Polska).

Według wcześniejszych informacji PKO Bank Polski jako jedyny spośród 37 polskich firm wszedł do grupy dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych FTSE Russell, po wrześniowej reklasyfikacji naszego rynku do statusu rozwiniętego. Przy tej kwalifikacji brano po uwagę wartość firmy, wielkość i płynność obrotów akcjami na GPW oraz jakość nadzoru korporacyjnego.

- Na koniec III kwartału PKO Bank Polski był najcenniejszą polską firmą, a jego wartość giełdowa przekracza 53 mld zł. Decyzja Russella umożliwia nam pozyskanie nowej klasy inwestorów zainteresowanych dużymi spółkami w Europie i na świecie - powiedział Jagiełło.

Prezes poinformował, że na ostatnim spotkaniu w Londynie bank zaobserwował "ponadprzeciętne" zainteresowanie inwestorów.

- Chcemy dotrzeć do tej nowej grupy inwestorów oraz analityków zajmujących się bankiem i spotykać się z nimi, by dobrze zaprezentować im bank oraz Polskę. Często traktują oni nasz bank jako swego rodzaju inwestycję w polską gospodarkę, bo ma on w swoim portfelu wszystkich "aktorów" krajowej gospodarki - powiedział Jagiełło.

Prezes poinformował, że bank jest w trakcie ustalania harmonogramu spotkań we wszystkich centrach finansowych świata i chce, by do nich doszło w IV kwartale 2018 roku oraz w I kwartale 2019 roku.

- Chcemy pokazać inwestorom, że polska gospodarka jest stabilna, a najwyższy wzrost PKB wśród krajów UE generowany jest w sposób zrównoważony. Mamy w miarę niski deficyt, relatywnie niskie tempo wzrostu wynagrodzeń na tle innych krajów oraz bardzo niskie bezrobocie - powiedział Jagiełło.

- Inwestorzy traktują PKO Bank Polski jako jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie banków. W ostatnich dniach, jak pierwszy bank w Polsce i jeden z pierwszych na świecie zaadaptowaliśmy technologię blockchain do przekazywania klientom dokumentów produktowych - dodał.

Prezes poinformował, że w ten sposób bank dostarczał ostatnio regulaminy produktowe ponad 5 mln klientów.

Z danych banku wynika, że obecnie co czwarty aktywny użytkownik bankowości mobilnej w Polsce jest klientem PKO BP.