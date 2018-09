Morawiecki powiedział na wtorkowej konferencji, że zakończył się etap prac rządowych nad projektem budżetu na przyszły rok i zostanie on skierowany do Parlamentu. Zaznaczył, że to jedna z najważniejszych ustaw przyjmowanych przez rząd. Jest to bardzo dobry budżet, jest to budżet, który bardzo wpasowuje się w naszą politykę społeczną z jednej strony, a z drugiej strony w politykę rozwojową, inwestycyjną" - powiedział.

Wyjaśnił, że u jego źródeł stoją "prowadzone z ogromnym sukcesem działania uszczelniające system podatkowy". Zaznaczył, że wielu konkurentów politycznych i komentatorów zastanawia się, jak to jest możliwe, że tak znaczące zmiany w finansowaniu działań społecznych - 500+, obniżenie wieku emerytalnego, leki dla seniorów i wiele innych programów - zostały wchłonięte w ten budżet.

Deficyt budżetowy (...) jest w ryzach, spada rok do roku od kilku lat i mieścimy się bardzo dobrze we wszystkich regułach unijnych (...), bardzo dobrze wypełniamy nasze cele - zapewnił. Szef rządu dodał, że cieszy go to, iż w tym budżecie udało się wykroić spory kawałek na realizację bardzo ważnego projektu dla gmin, dla powiatów, to jest projekt dróg lokalnych, ale także środki na współfinansowanie wielu dróg ekspresowych, a także na termomodernizację