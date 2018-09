"W czasie mojej prezesury zainicjowałem działania zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej PGZ i dalszej konsolidacji sektora zbrojeniowego. Podjąłem się m.in. spraw związanych z niezbędnymi zmianami własnościowymi i reorganizacją organów zarządczych w podmiotach należących do grupy. W czasie mojej kadencji został podpisany największy kontrakt zbrojeniowy w historii wolnej Polski, na dostawę systemu rakiet Patriot w ramach programu Wisła. Zawiera on także komponent offsetu dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Z nadzieją patrzę na perspektywę udziału polskiego przemysłu zbrojeniowego w programie Narew oraz w innych ambitnych projektach, które mają zapewnić nowoczesne uzbrojenie dla polskich sił zbrojnych - podał Skiba w oświadczeniu.

Od piątku obowiązki prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej będzie pełnił Witold Słowik - poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Obrony Narodowej. W czwartek z Witoldem Słowikiem spotkał się szef MON Mariusz Błaszczak.

Wcześniej, w czwartek Słowik złożył dymisję ze stanowiska wiceministra inwestycji i rozwoju.

Słowik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Krakowskiej Szkoły Managerów oraz podyplomowych studiów w zakresie zarządzania nieruchomościami na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

W lipcu Leonardo i PGZ podpisały list intencyjny określający zasady współpracy w ramach programu AW249 - najnowszego śmigłowca bojowego mającego zaspokoić zapotrzebowanie Wojska Polskiego na nowy śmigłowiec bojowy. Z kolei podczas wrześniowych targów MSPO w Kielcach Boeing i PGZ zawarły porozumienie o partnerstwie otwierające możliwość realizacji projektów biznesowych związanych z platformą AH-64 Apache w ramach wsparcia programu pozyskania śmigłowca uderzeniowego Kruk. Boeing i Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 podpisały także protokół, określający obszary współpracy, które dają możliwości definiowania i realizacji projektów biznesowych dotyczących platform śmigłowcowych wyprodukowanych przez innych niż Boeing producentów poza Stanami Zjednoczonymi, przypomniał także.

Kontynuujemy proces repolonizacji sektora lotniczego, czego dobitnym przykładem jest zainicjowanie procesu przejęcia części rzeszowskiego przedsiębiorstwa należącego do spółek United Technologies Corp. i Pratt&Whitney Rzeszów S.A. Kilka miesięcy temu PGZ podpisała list intencyjny w sprawie transferu technologii na produkcję karabinków Beryl M762 do Nigerii. Nasza spółka bierze także udział w realizacji projektu Europejskiej Agencji Obrony (EDA) w ramach programu Ocean 2020. Produkty grupy kapitałowej PGZ są wysoko oceniane i nagradzane w trakcie krajowych i międzynarodowych targów sektora zbrojeniowego. Tegoroczny Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach okazał się dla nas dużym sukcesem, a grupa otrzymała wyróżnienie za organizację wystąpienia zbiorowego podczas kieleckich targów. Produkty naszych spółek otrzymały Defendery oraz nagrody ministra obrony narodowej, ministra przedsiębiorczości i technologii, dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej i najbardziej prestiżową ­ nagrodę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - czytamy dalej.

"Pomimo tych działań sytuacja sektora zbrojeniowego pozostaje skomplikowana. Zaniechania ostatnich dekad, nieudolne restrukturyzacje, inwestycje, nieprzemyślana reprywatyzacja oraz brak zrozumienia i właściwej uwagi poświęconej przemysłowi obronnemu ze strony poprzednich rządów wstrzymywały proces odbudowy tej gałęzi przemysłu. Jestem przekonany, że obecne działania rządu - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz program modernizacji sił zbrojnych prowadzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej stanowią właściwą odpowiedź na te wyzwania - podsumował prezes.

Polska Grupa Zbrojeniowa to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 60 spółek (branże: obronna, stoczniowa, nowych technologii), osiągając roczne przychody na poziomie 4,5 mld zł.