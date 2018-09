Szef rządu bierze udział w konferencji podsumowującej dotychczasową realizację Programu dla Śląska. Premier ocenił, że program ten nie jest skierowany jedynie do tego regionu Polski, to ważny element rozwoju gospodarczego całego kraju. To jest program absolutnie podstawowy dla całej Polski - dlatego, że po pierwsze całe województwo jest częścią nie tylko krwioobiegu, ale głównym układem, takim właśnie krwionośnym, mięśniowym, napędowym gospodarki polskiej - powiedział.

Morawiecki dodał, że program ten jest ważnym elementem programu gospodarczego rządu, by łagodnie przebiegająca transformacja gospodarki śląskiej była cały czas wielkim naszym atutem w zmaganiach gospodarczych w całej Europie. Chciałbym, żeby cała Polska była w blasku Śląska - podkreślił szef rządu.