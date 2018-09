Sytuacja na rynku po aferze GetBack nie wygląda najlepiej. – Jest duża niepewność. Wyprzedawane aktywa powodują spadki małych i średnich spółek. Źle to wygląda na dzisiaj – przyznaje Socha.

Jednak jak mówi ekspert, ta niepewność powinna szybko minąć. – Rynek jest silniejszy niż afery, które wyglądają groźnie. Część osób i tak będzie chciała kupić te aktywa, bo jeśli jest taka możliwość, trzeba kupić je jak najtaniej – przewiduje były minister skarbu i dodaje: Nie mamy do czynienia z problemem systemowym.

Jak przyznaje Socha, Krajowy Nadzór Finansowy "potrzebuje powrotu do tego, co było normalne". – W moim przekonaniu, przy tym systemie nadzoru - na który zdecydowały się też inne kraje, ale szybko od niego odeszły – to nie ma sensu łączyć w jednej instytucji kontroli nad systemem bankowym i rynkiem kapitałowym – przekonuje ekspert.

