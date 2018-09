"Już od 1 września 2018 roku Program Polska Bezgotówkowa, który początkowo skierowany był tylko do przedsiębiorców, został rozszerzony o urzędy i inne instytucje sektora publicznego oraz podmioty niebędące przedsiębiorcami, a przyjmujące płatności. Tym samym obejmie on swoim działaniem takie instytucje jak urzędy gminne, sądy, uczelnie wyższe, instytucje kultury, sztuki i sportu, parki narodowe oraz szpitale i przychodnie, przedsiębiorstwa komunalne, a także fundacje czy stowarzyszenia" - poinformowała w poniedziałkowym komunikacie Fundacja Polska Bezgotówkowa.

Jak dodano, urzędy, instytucje i inne podmioty państwowe, które zdecydują się przyłączyć do Programu, otrzymają wsparcie ze strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem i instalacją terminala do akceptacji kart oraz miesięcznych kosztów obsługi płatności bezgotówkowych.

"Zależy nam, aby instytucje publicznie przystąpiły do Programu Polska Bezgotówkowa. Jest to wygodne zarówno dla samych urzędników i pracowników instytucji państwowych, jak i obywateli. Każdy zasługuje na to, aby mieć swobodny wybór, czy za daną usługę chce zapłacić gotówką, czy bezgotówkowo. Konsumentom coraz bardziej zależy na wygodzie i oszczędności czasu, dlatego też takie miejsca jak urzędy, muzea, parki narodowe czy obiekty sportowe starają się odpowiedzieć na ich potrzeby" – powiedział cytowany w komunikacie prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa Mieczysław Groszek.

W komunikacie przypomniano, że wszystkie podmioty zainteresowane instalacją terminala powinny skontaktować się z wybranym przez siebie agentem rozliczeniowym uczestniczącym w Programie Polska Bezgotówkowa w celu podpisania umowy dotyczącej przystąpienia do programu.

Do Programu Polska Bezgotówkowa mogą zgłaszać się mikro, małe i średnie podmioty, przyjmujące zapłatę za swoje usługi lub produkty, które chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych, a w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowały płatności bezgotówkowych. Do udziału w Programie uprawnione są podmioty, które posiadają maksymalnie pięć placówek detalicznych.

"Przedsiębiorstwo prywatne lub instytucja państwowa, które zdecydują się przyłączyć do Programu, otrzymają wsparcie ze strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych" - czytamy.

Fundacja Polska Bezgotówkowa została powołana w lipcu 2017 r. w związku z porozumieniem zawartym przez Związek Banków Polskich, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Visa oraz Mastercard w celu podejmowania działań w zakresie rozbudowy sieci akceptacji instrumentów płatniczych, upowszechniania i promocji obrotu bezgotówkowego, a także promocji innowacji technologicznych wspierających obrót bezgotówkowy w Polsce.