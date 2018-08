- Obiekt Wars Sawa Junior jest jednym z najbardziej znanych i najlepiej zlokalizowanych obiektów handlowych w warszawskim śródmieściu, a także posiadającym największą liczbę odwiedzających, co czyni go znakomitym uzupełnieniem naszego polskiego portfela. Kompleks Wars Sawa Junior to nie tylko kolejny kluczowy obiekt handlowo-usługowy o dominującej pozycji w regionie w naszym stale powiększającym się portfolio aktywów na warszawskim rynku. Otwiera on również wiele interesujących możliwości w zakresie przebudowy i zarządzania, co pozwoli nam rozwijać to centrum i pomnażać płynące z niego zyski, wykorzystując w pełni jego niezrównane położenie w najlepszej śródmiejskiej lokalizacji. Transakcja nabycia jest zgodna z naszą strategią koncentrowania w portfelu Atrium prestiżowych centrów handlowych w Polsce i w Czechach, generujących wyższe przepływy środków pieniężnych - powiedział prezes Grupy Atrium Liad Barzilai, cytowany w komunikacie.

Atrium nabywa kompleks Wars Sawa Junior od firmy PFCEE, będącej funduszem zarządzanym przez CBRE Global Investors, korzystając z po części ze środków własnych i po części z zewnętrznych źródeł finansowania. W konsekwencji transakcji wskaźnik należności do wartości rynkowej (LTV) Atrium wzrośnie od 33,5 do ok. 37 proc., co jest zgodne z oczekiwaniami spółki - czytamy dalej.

Kompleks Wars Sawa Junior Oferuje 26 000 mkw. powierzchni najmu i 11 000 mkw. powierzchni - głównie biurowej i magazynowej.

W niedługim czasie centrum będzie korzystało z kilku istotnych nowych inwestycji w najbliższym otoczeniu, które obecnie są w trakcie budowy i których otwarcie zaplanowane jest już w 2018 roku. Atrakcyjność otoczenia Centrum w nadchodzących latach zostanie jeszcze bardziej wzmocniona w związku z planowaną budową Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Parku Centralnym oraz dodatkowych budynków biurowych - napisano też w materiale.

Po zakończeniu transakcji spółka będzie posiadała w stolicy Polski cztery flagowe centra handlowe, zaś w całym kraju - 21 nieruchomości komercyjnych o łącznej powierzchni najmu brutto (GLA) wynoszącej około 550 000 mkw.





W pozostałych trzech stołecznych centrach z portfolio Atrium powstanie do końca 2018 roku 26 tys. m2 dodatkowej powierzchni GLA w ramach trwającego programu przebudowy i rozbudowy aktywów, w ramach którego po zakończeniu wszystkich etapów prac przysporzone zostanie ponad 60 000 m2 prestiżowej powierzchni handlowej w Warszawie - podano również.

Grupa Atrium to właściciel, zarządca i deweloper centrów handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej.