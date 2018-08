Dzięki podpisanej właśnie umowie na montaż urządzeń Wi-Fi w 20 składach Pendolino, jeszcze w tym roku na tory wyjadą pierwsze składy Express InterCity Premium (EIP) z dostępem do bezprzewodowego internetu – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Prezes PKP Intercity Marek Chraniuk wskazał, że montaż Wi-Fi rozpocznie się we wrześniu. Dodał, że w tym roku w łączność tego typu wyposażone będą dwa składy. Planujemy, że montaż Wi-Fi we wszystkich pociągach Pendolino zakończy się do końca listopada 2019 roku - podał.

Chraniuk dodał, że "przy montażu spółka musi uwzględnić popyt na usługę przewozu pasażerów". Montaż Wi-Fi nie może zakłócać procesu przewozowego - powiedział. Intercity Premium cieszy się dużym powodzeniem. Około 4 mln pasażerów rocznie korzysta z pociągów Pendolino, więc harmonogram został tak przygotowany, żeby uwzględniał cykle przewozowe w spółce - wyjaśnił.

PKP Intercity wyda na montaż instalacji Wi-Fi w pociągach Pendolino i na jej utrzymanie przez pięć lat 31,7 mln zł.

Dzisiejsza umowa to kolejny krok w podnoszeniu jakości obsługi naszych klientów. Dokładamy starań, aby zapewnić pasażerom komfort na każdym etapie podróży – powiedział prezes PKP SA Krzysztof Mamiński.

Za instalację urządzeń Wi-Fi w składach Pendolino (ED250) odpowiedzialna będzie spółka Alstom Konstal. W ramach umowy spółka stworzy projekt instalacji Wi-Fi, jak również zapewni dostawę i konserwację tych urządzeń oraz przeszkolenie personelu PKP Intercity. Podpisany kontrakt opiewa na kwotę 31,7 mln zł i oprócz instalacji Wi-Fi obejmuje również jego utrzymanie świadczone przez 5 lat.

Jak przypomniał jeszcze na początku tego roku minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, "zamawiający pociągi Pendolino przed laty nie przewidzieli w tych pociągach internetu". Skutkiem tego gwarant, producent, miał duże problemy, aby wyrazić zgodę na montaż takiej instalacji internetowej - powiedział Adamczyk. Dodał, że "samodzielny montaż takich urządzeń byłby naruszeniem gwarancji".

PKP Intercity kupiło pociągi Pendolino od firmy Alstom w maju 2011 r. Koszt 20 pociągów to ok. 400 mln euro. Kontrakt o wartości 665 mln euro objął także budowę zaplecza technicznego w Warszawie oraz koszty utrzymania technicznego pociągów przez 17 lat.