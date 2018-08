Minister odniosła się do doniesień medialnych ws. ewentualnych zmian w programie. Sprawa ma związek z wywiadem minister dla radiowej Jedynki. Zwróciła uwagę wtedy, że pomysłów na zmianę programu "500 plus" jest wiele. Ja przypominam i chłodzę gorące trochę głowy, że to jest dopiero trzeci rok obowiązywania programu. Przyjdzie taki moment, w którym trzeba będzie się zastanowić nad tym, czy kryterium dochodowe będzie polegało zmianie, świadczenie weryfikacji, bo mamy też inflację. Ale trzeba to robić po głębokim przemyśleniu i dzielić się tym wtedy, gdy jest wstępna akceptacja do tych wszystkich różnych pomysłów- powiedziała.

Elżbieta Rafalska podkreśliła, że nie będzie żadnych zmian w programie "Rodzina 500 plus" i wprowadzenia dodatkowego kryterium dochodowego. Nigdy i nigdzie takie określenia nie padły. Mówiąc o weryfikacji dochodów nie odnosiłam się do wprowadzenia dodatkowego kryterium dochodowego. Stanowczo to dementuję. +Rodzina 500+ to program o charakterze powszechnym, bez kryterium dochodowego od 2. dziecka. Takie rozwiązania są w większości państw UE. Rząd Prawa i Sprawiedliwości oderwał jako pierwszy politykę rodzinną od polityki socjalnej"- powiedziała PAP minister. Minister potwierdziła to na Twitterze. "Nie ma mowy o wprowadzeniu żadnego dodatkowego kryterium dochodowego w programie "Rodzina 500 plus" - czytamy.

W ramach programu "Rodzina 500 plus" przysługuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.