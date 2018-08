Redakcja Dziennik.pl

Na pytanie, czy zwiększenie świadczenia 500 plus do 1000 złotych ma sens, "tak" odpowiedziało 21,2 proc. ankietowanych; "nie" - 67,2 proc. badanych; a odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 11,6 proc. - wynika z badania zamieszczonego w niedzielę w serwisie rp.pl.

Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research - podkreślił serwis - zwrócił uwagę, że częściej z pomysłem podniesienia świadczenia 500 plus nie zgadzają się mężczyźni (70 proc.), osoby powyżej 50 roku życia (73 proc.) oraz badani o wykształceniu wyższym (69 proc.). Tego zdania są też częściej ankietowani o dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (77 proc.) oraz badani z miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (69 proc.).

Wicepremier Beata Szydło, odnosząc się przed kilkoma dniami do doniesień medialnych dot. prac w resorcie rodziny pracy i polityki społecznej nad zwiększeniem świadczenia wychowawczego z 500 zł do 1000 zł, podkreśliła, że program 500 plus będzie kontynuowany w obecnej formule, a zmiany są niepotrzebne.

Program 500+ to ogromny sukces. Polskim rodzinom żyje się lepiej. Cieszę się, że jest dobrze odbierany przez Polaków. Pozytywnie oceniają go eksperci. Dlatego będzie kontynuowany w obecnej formule. Dyskusja o jego zmianie jest dziś niepotrzebna. +Lepsze jest wrogiem dobrego+"- napisała Szydło na Twitterze.

Podobne stanowisko przedstawiła także minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. W związku z pojawiającymi w mediach informacjami dot. zwiększenia wysokości świadczenia wychowawczego informuję, że nie trwają żadne prace dotyczące zmian wysokości świadczenia przyznawanego w ramach programu +Rodzina 500+- podkreśliła w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej Rafalska.

Badanie SW Research na zlecenie serwisu rp.pl przeprowadzono w dniach 7-8 sierpnia 2018 roku na próbie 800 osób reprezentatywnej dla populacji Polski pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania.