"Outlet sieci Biedronka to nowy format sklepu, w którym oferowane będą setki pełnowartościowych produktów przemysłowych pochodzących z poprzednich kolekcji. Przeceny będą wynosić od 30% do nawet 80%, a lokalizacja będzie czynna od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-21.00 oraz w niedziele handlowe od 9.00-20.00" - czytamy w komunikacie.



"Outlet Biedronki to zupełnie nowa propozycja dla klientów zarówno indywidualnych, jak i hurtowych. W każdym tygodniu dodawane do oferty będą kolejne produkty nawiązujące tematycznie do aktualnego sezonu. Dzięki takiej formie sprzedaży niskie ceny, z których znana jest Biedronka, będą jeszcze bardziej atrakcyjne" - powiedział starszy manager sprzedaży w sieci Biedronka odpowiedzialny za sklepy w tym regionie Jakub Klimczak, cytowany w komunikacie.



Biedronka przygotowała promocyjną ofertę produktów, która obowiązuje wyłącznie w outlecie w Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956 r. 390. Klienci znajdą tam m.in. produkty przemysłowe marek Hykker, Smukee, Hoffen, Gardenic, czyli sprzęt RTV i AGD, artykuły wyposażenia wnętrz, akcesoria do ogrodów oraz chemię gospodarczą i kosmetyki, podkreślono też w materiale.

Biedronka to największa sieć detaliczna w Polsce. Na koniec marca br. sieć Biedronka liczyła 2 825 placówek o łącznej powierzchni 1,86 mln m2.