Według naszych szacunków na rozbudowę sieci kolejowej będzie potrzeba około 40 mld zł. To jest kwota, która nie wchodzi w projekt realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przewidujemy pozyskanie tych środków z finansowania unijnego - prace przygotowawcze z tej perspektywy, a realizacja z kolejnych - powiedział PAP wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild.

Wild, który uczestniczył w środowym posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury, przedstawiał informację na temat stopnia zaawansowania prac przygotowawczych i planów finansowych zabezpieczających realizację inwestycji w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jak mówił, trwają prace nad wskazaniem konkretnych projektów inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane w ramach programu wieloletniego CPK.

Przekazał, że w toku konsultacji z zarządcą infrastruktury kolejowej PKP PLK uzgodniono podejście koncepcyjne oraz ramowy zakres niezbędnych inwestycji kolejowych dla relacji: Warszawa - Olsztyn, Warszawa – Ostrołęka – Pisz – Giżycko, Warszawa – Białystok – Suwałki (Rail Baltica), Warszawa – Terespol (Brześć), Warszawa – Lublin – Zamość – Hrebenne (Lwów), CPK – Kielce – Tarnów – Nowy Sącz, Warszawa – Katowice/Kraków/Bielsko-Biała, CPK – Częstochowa – Opole – Nysa, Łódź – Sieradz – Wrocław, Łódź – Sieradz – Kalisz – Leszno – Głogów – Zielona Góra, Łódź – Sieradz – Kalisz – Poznań – Szczecin, CPK – Poznań – Gorzów Wlkp., CPK – Płock – Włocławek – Bydgoszcz – Koszalin/Kołobrzeg. Dalszym uzgodnieniom podlegają jeszcze relacje: CPK – Radom – Rzeszów, CPK – Gdańsk.

Jeśli chodzi o rozbudowę sieci kolejowej, to założenie jest takie, że rozbudowa sieci kolejowej będzie realizowana przez wyspecjalizowany podmiot. Co wynika m.in. z faktu, że rzeczywiście, jak dotąd są spory, czy po 1989 roku wybudowano 23 km czy 43 km nowych torów - powiedział. Jak dodał, to są kompetencje, które trzeba zgromadzić w podmiocie i z nich korzystać.

Wiceminister przekazał, że w koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny na podstawie analizy wskaźnikowej dokonano oszacowania kosztów programu inwestycyjnego CPK, na który w pierwszym etapie powinno być zagwarantowane finansowanie w wysokości do 35 mld zł, w tym 16-19 mld zł na realizację komponentu lotniczego, 8-9 mld zł na komponent kolejowy, co od samego początku oznaczało nowe połączenie Warszawa-Łódź i wpięcie w Centralną Magistralę Kolejową, oraz 7 mld zł na realizację infrastruktury drogowej.

Wild pytany o Lotnisko Chopina w kontekście CPK, powiedział, że decyzja zapadnie na podstawie ekspertyzy. Zostały podniesione istotne głosy, że jest możliwość, aby funkcjonowały CPK i Okęcie, bierzemy to za dobrą monetę, sprawdzamy to. Jeżeli istnieje tylko taka możliwość, Okęcie będzie funkcjonować - powiedział.

Pod koniec maja Wild podczas spotkania z mieszkańcami i wójtem gminy Baranów nt. budowy CPK poinformował, że trzy gminy: Baranów (pow. grodziski), Teresin (pow. sochaczewski) i Wiskitki (pow. żyrardowski) są wyznaczone na obszar inwestycji CPK, obejmujący 66,2 km kw.

Nowe lotnisko ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie. Docelowo lotnisko będzie mogło być rozbudowane, by obsłużyć ok. 100 mln osób. Lotnisko ma powstać na ok. 3 tys. ha. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejne osiem lat, do końca 2027 r.

Rząd tłumaczy, że budowa nowego portu jest konieczna, w związku z tym, że warszawskie Lotnisko Chopina nie może pełnić funkcji dużego portu przesiadkowego. Przepustowość lotniska w Warszawie jest na wyczerpaniu w związku z dynamicznie rosnącym ruchem lotniczym, w efekcie nie będzie mogło w przyszłości go obsłużyć. W 2017 r. z port skorzystało blisko 16 mln pasażerów, o 22 proc. więcej niż w 2016 r.