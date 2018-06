Według resortu wykluczy to z takiego nazewnictwa dojrzałe ziemniaki sprowadzane na polski rynek z innych krajów.

Nazwa ziemniaki młode ma się odnosić wyłącznie do zebranych przed sezonem delikatnych ziemniaków, przeznaczonych od razu po zbiorze do sprzedaży, nienadających się do długotrwałego transportu i łatwo wysychających - zakłada resort.

W uzasadnieniu zmiany ministerstwo przypomina, że w zależności od szerokości geograficznej - kraju uprawy - ziemniaki dojrzewają szybciej niż w Polsce np. w Egipcie, Algierii, Maroku, Izraelu i na Cyprze. W południowej Europie zbiory również są wcześniejsze - np. w Hiszpanii, Grecji, czy we Włoszech.

Po wprowadzeniu zmian nazwa młode ziemianki powinna być stosowana jedynie do cenionych przez polskich konsumentów - jak podkreśla resort - takich ziemniaków z polskich upraw