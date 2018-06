Ankietowani przez PAP Biznes ekonomiści oceniali prawdopodobieństwo utrzymania perspektywy stabilnej bez zmian na średnio 73,3 proc.

Średnie prawdopodobieństwo podniesienia perspektywy wśród 19 ośrodków analitycznych wynosiło 26,4 proc.

Rating na poziomie "A-", w ocenie Fitch, odzwierciedla "mocne fundamenty makroekonomiczne Polski, które są wspierane przez silne ramy monetarne oraz solidny sektor bankowy".

Ograniczeniem dla ratingu są z kolei "niski poziom PKB per capita w porównaniu do mediany państw o podobnym ratingu" (czyli "BBB+", "A-" i "A") oraz wysokie, choć spadające zadłużenie zagraniczne netto.

Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla przekonanie Fitch, że pozytywne i negatywne czynniki ryzyka dla oceny kredytowej są obecnie wyważone.

W ocenie agencji, następujące czynniki - indywidualnie lub zbiorowo - mogą wywołać negatywne działania względem ratingu:

- pojawią się jakiekolwiek oznaki, że osłabione zostanie znaczenie unijnego kryterium deficytu sektora finansów publicznych na poziomie 3 proc. PKB jako kotwicy fiskalnej lub w średnim terminie nie dojdzie do stabilizacji długu publicznego w relacji do PKB;

- ramy polityki makroekonomicznej okażą się słabsze, co potencjalnie mogłoby skutkować pogorszeniem klimatu inwestycyjnego, niestabilnością makro oraz niższym wzrostem PKB.

Pozytywne działania względem ratingu według Fitch mogą wywołać:

- wzrost PKB, wspierający wzrost poziomu dochodów w kierunku mediany państw z koszyka o ratingu "A";

- dalsze obniżanie poziomu zadłużenia zagranicznego netto w relacji do PKB w kierunku mediany państw z koszyka ratingowego "A"

- szybsza konsolidacja fiskalna, prowadząca do trwałego spadku poziomu długu publicznego w relacji do PKB.

Podwyżka prognoz PKB, gospodarka bez wyraźnych oznak przegrzewania

Agencja podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 r. do 4,4 proc. z szacowanych w marcu 3,9 proc. , a na 2019 r. do 3,4 proc. z 3,2 proc.

Z danych GUS wynika, że wzrost gospodarczy Polski w 2017 r. wyniósł 4,6 proc. W I kwartale 2018 r. dynamika PKB przyspieszyła do 5,2 proc. rdr z 4,9 proc. w IV kwartale 2017 r.

Obniżono z kolei ścieżkę długu publicznego. Agencja szacuje, że dług publiczny Polski spadnie na koniec 2019 r. do 49,3 proc. PKB, co oznacza rewizję w dół względem 52,0 proc. prognozowanych przez Fitch w grudniu.

Fitch wskazał w komunikacie, iż ryzyka dla kondycji fiskalnej Polski wydają się być "mieszane", w obliczu równoważenia się "potencjalnie lepszej od planu strony przychodowej" oraz "presji wydatkowej związanej z cyklem wyborczym", przy czym "stabilizująca reguła wydatkowa potencjalnie ogranicza ryzyko nadmiernych wydatków".

Agencja spodziewa się, że dynamika inwestycji w 2018 r. w Polsce będzie "mocna", co odzwierciedlać będzie wyższe wykorzystanie funduszy UE.

Polska gospodarka nie wykazuje "wyraźnych oznak" przegrzania - ocenia Fitch.

Ciasny rynek pracy, czy nominalny wzrost płac w okolicach 7 proc. "na razie nie przekładają się na ceny konsumpcji, z uwagi na spadające marże oraz wzrosty wydajności" - uważa agencja.

Jednocześnie, jak wskazano w raporcie, rosnąca presja na inflację ze strony rynku pracy, wyższe ceny paliw oraz lekkie osłabienie się kursu złotego, "może skłonić bank centralny do zacieśnienia (polityki - PAP) w II poł. 2019 r., co spowolniłoby wzrost konsumpcji".

Zadłużenie zagraniczne w trendzie spadkowym

Agencja prognozuje, że zadłużenie zagraniczne Polski spadnie do końca 2019 r. do 25 proc. PKB z 31 proc. na koniec 2017 r. vs. 12,7 proc. dla mediany państw z koszyka o ratingu "A".

W grudniu 2017 r. agencja prognozowała spadek zadłużenia zagranicznego do 28 proc. na koniec 2019 r.

Fitch spodziewa się, że napływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych netto przyspieszą z długoterminowego minimum 0,4 proc. PKB w 2017 r., co w dużej mierze pokryje deficyt na rachunku obrotów bieżących; niedłużne napływy kapitałowe w formie grantów z UE pozostaną na solidnym poziomie, co ograniczy zadłużenie zewnętrzne netto do 25 proc. PKB na koniec 2019 r. - napisano w raporcie.

Agencja wskazała w raporcie, podobnie jak w grudniu, że zaangażowanie nierezydentów na poziomie ponad 30 proc. całości zadłużenia kraju pozostaje potencjalnym "źródłem słabości".

Ewentualny wpływ cięcia funduszy UE poza horyzontem ratingu

Analitycy Fitch wskazali, że ewentualne negatywne ryzyka dla ratingu, związane z cięciem funduszy unijnych dla Polski w kolejnej perspektywie budżetowej na lata 2021-27 "zmaterializowałby się dopiero po 2021 r., co pozostaje poza obecnym horyzontem ratingu".

Polska ma otrzymać 64,4 mld euro w ramach polityki spójności w nowym wieloletnim budżecie UE na lata 2021-27 - wynika z wstępnych propozycji Komisji Europejskiej. Cięcie wynoszące ponad 23 proc. oznacza, że do Polski ma trafić 19,5 mld euro mniej niż obecnie.