Przygotowaliśmy specjalny program budowy mostów - powiedział Morawiecki. - Zaproponujemy program budowy 22 mostów. To będą mosty na Wiśle, na Odrze, na Bugu, na Pilicy, Warcie, w wielu miejscach Polski - poinformował. Wyjaśnił, że mosty powstaną zwłaszcza tam, gdzie są długie odcinki rzek bez mostów.

Zaznaczył, że Polska ma piękne tradycje i znakomitych inżynierów specjalizujących się w sztuce budowy mostów. - My chcemy budować mosty również po to, żeby przede wszystkim łączyć Polskę (...), chcemy tworzyć szanse do rozwoju dla mniejszych ośrodków, dla ośrodków powiatowych. A tutaj mosty są w szczególności potrzebne - podkreślił.

Dodał, że przez poprzednie 25 lat mieliśmy do czynienia z rozwojem niezrównoważonym, gdzie wielkie aglomeracje rozwijały się szybciej.

Kwieciński: budowa mostów w ramach programu "Mosty plus" będzie dofinansowana w 80 proc.

Budowa mostów w ramach programu "Mosty plus" będzie dofinansowana w 80 proc., a minimalny wkład własny samorządów wyniesie 20-25 proc. - tak stronę finansową programu opisał minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Oferujemy bardzo dobre warunki finansowe - mówił Kwieciński podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem.

Zakładamy dofinansowanie w wysokości do 80 proc., zarówno do dokumentacji, jak i samej inwestycji - mówił. - Zakładamy minimalny wkład własny w wysokości 20-25 proc. - dodał.

W środę, jak poinformował Kwieciński, będzie zaprezentowane pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie, jednak lokalizacja jest na razie tajemnicą.

Jak wszystkie programy, które nasze ministerstwo przygotowuje i realizuje, ten program będzie skutecznie realizowany do 2025 roku - zapowiedział.