Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,22 proc., do 24.713,98 pkt.

S&P 500 stracił 0,09 proc. i wyniósł 2.720,13 pkt.

Nasdaq Comp. zniżkował 0,21 proc., do 7.382,47 pkt.

Prezydent Donald Trump oświadczył, że Chiny stały się "bardzo rozpuszczone", jeśli chodzi o handel. Wyraził opinię, że Stany Zjednoczone są od lat "orzynane" (ripped off) przez Chiny w handlu.

W Waszyngtonie toczą się właśnie amerykańsko-chińskie rozmowy na wysokim szczeblu poświęcone dwustronnym relacjom handlowym. Trump oświadczył, że wątpi, by rozmowy handlowe z Chinami potoczyły się w sposób, który go zadowoli.

- Powodem, dla którego wątpię, jest to, że Chiny stały się bardzo rozpuszczone. Unia Europejska stała się bardzo rozpuszczona. Inne kraje stały się bardzo rozpuszczone, ponieważ zawsze dostają 100 procent, czego tylko by chciały od Stanów Zjednoczonych. Ale nie możemy na to dłużej pozwalać - powiedział.

Po słowach Trumpa główne indeksy nowojorskiej giełdy zaczęły spadać.

O niemal 10 proc. spadały akcje Nektar Therapeutics, po najnowszych badaniach dezawuujących skuteczność terapeutyczną jednego z flagowych produktów firmy.

Kilka procent zniżkowały akcje NetEase Inc. po publikacji wyników za pierwszy kwartał.

Zyskiwały natomiast papiery sieci handlowej Macy's po wcześniejszej publikacji kwartalnych wyników.

Rosła wycena akcji Coca Coli po publikacji planów mających redukować kaloryczność flagowego napoju.