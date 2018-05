- Biznes z nauką mogą się doskonale porozumieć. Mamy na to wiele przykładów – mówił Łukasz Kroplewski. – Realizujemy projekty m.in z AGH, projekt wydobycia metanu z pokładów węgla CBM rozpoczęliśmy w ramach współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym, korzystamy też z wiedzy naszych partnerów choćby z USA. Dzięki takiej wymianie doświadczeń wiemy, które obszary eksploatacji metanu z pokładów węgla udoskonalać. Jeśli dodamy do tego współpracę ze startupami, którą również bardzo intensywnie rozwijamy, osiągamy niesamowity potencjał rozwoju i innowacyjności oraz ciekawe efekty.

Kroplewski nie ma wątpliwości, że dzisiejsza współpraca biznesu średniego czy dużego z małymi podmiotami, takimi jak start-upy, jest w Polsce w zupełnie innym miejscu niż jeszcze dekadę temu. - Z jednej strony my mamy o tyle szczęście, że ten boom start-upowy nastąpił dopiero teraz, że mamy możliwość wykorzystania tego potencjału, co robimy na co dzień. Z drugiej strony, oczywiście - gdyby to nastąpiło wcześniej, to dzięki rozwojowi technologicznemu bylibyśmy w innym miejscu. Ale nie da się niestety zrobić wszystkiego na raz - wyjaśniał.

Pytany o zainteresowanie zagranicznych start-upów rynkiem polskim przyznał, że z jego obserwacji wynika, iż wiedza chociażby o grupie kapitałowej PGNiG jest ogromna. - Dzięki temu, że się pojawiamy na imprezach takich jak Web Summit (konferencja technologiczna w Lizbonie - przyp. red.), wystawiamy się i pokazujemy, kim jesteśmy i na co czekamy, mamy możliwość spotkania i robienia interesów ze start-upami z niemal całego świata. Tak to działa - dodał Kroplewski.