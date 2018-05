Czy startupy mogą pomagać w wydobywaniu większej ilości surowców ze starych złóż? Takie doświadczenie ma PGNiG. Wiedza zdobyta przy próbach wydobywania gazu łupkowego może być chociażby wykorzystywana do tego, żeby zwiększyć wydajność tradycyjnego wydobycia.

- Robimy to na co dzień – mówi Łukasz Kroplewski, wiceprezes zarządu ds. rozwoju PGNiG. - Realizujemy projekty z AGH czy CBM w ramach współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym, sięgamy też po naszych znajomych i ich pomysły chociażby w Stanach Zjednoczonych. Oni podpowiadają nam pewne rzeczy, które można jeszcze lepiej dostosować i wykorzystać w ramach eksploatacji metanu z pokładów węgla. To się faktycznie dzieje i jesteśmy na to otwarci, co polega również na tym, że biznesowo jesteśmy obecni wszędzie. Już nie tylko pod kątem startupów – mamy swoje biura w Norwegii, w Londynie, w Monachium. Są naprawdę możliwości, jest potencjał.