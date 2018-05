Do inwestycji trzeba nie tylko dobrych pomysłów, ale też pieniędzy. Bank Gospodarstwa Krajowego skupia się ostatnio na regionach. Dlaczego tak się dzieje?

- Jeżeli myślimy o naszej misji, czyli wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego, to jak możemy ją realizować tylko i wyłącznie patrząc z perspektywy Warszawy? – mówi prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka. – Przekształcenie naszych oddziałów w regiony to ruch pokazujący, że nasze regiony są innymi centrami kompetencji. To jest miejsce, gdzie można jako przedsiębiorca przyjść po informację, z czego można skorzystać, żeby rozwinąć swoją firmę – tłumaczy.

W regionach BGK mają pracować osoby, które przede wszystkim znają infrastrukturę finansową dla przedsiębiorców i będą wiedziały, jak można sfinansować dany projekt firmy, która zgłosi się do nich o pomoc.