Czy Ministerstwo Finansów planuje obniżkę podatku VAT? Wiceminister finansów Paweł Gruza sugeruje, że nie stanie się to w najbliższym czasie. Na razie priorytetem rządu jest uszczelnianie systemu podatkowego.

- Ciężko pracujemy na to, żeby dokończyć tę pracę uszczelniania systemu, tak żeby ta możliwość się realistycznie pojawiła możliwie szybko – stwierdza.

Jeśli chodzi o nadchodzące w najbliższym czasie zmiany dotyczące VAT, wiceminister finansów deklaruje chęć upraszczania systemu.

- Pracujemy bardzo intensywnie nad identyfikacją przepisów, które nikomu nie służą – ani przedsiębiorcom, ani urzędnikom, po prostu są biurokratycznymi naroślami, które można bez szkody dla systemu po prostu odciąć od naszej legislacji – mówi Paweł Gruza. – Druga rzecz, nad którą intensywnie pracujemy, to nowa matryca stawek VAT, która bez szkody dla konsumenta ma doprowadzić do uproszczenia sposobu przypisywania stawki VAT do konkretnego towaru – dodaje.

Ma to pozwolić uniknąć nieporozumień dotyczących towarów składających się z różnych rodzajów produktów – przepisy w tej sprawie zostaną ujednolicone.