To kolejny krok we francuskiej ofensywie prawnej. W ostatni piątek Airbus przekazał pismo do Komisji Europejskiej. Zwraca w nim uwagę, że procedura dotycząca zakupu przez polską policję może być niesprawiedliwa. Firma doskonale zdaje sobie sprawę, że ten, kto pierwszy sprzeda polskim służbom śmigłowiec, w perspektywie kilku lat może liczyć na większy kontrakt dla wojska.

Francuzi pod koniec 2017 r. złożyli też wniosek do Trybunału Arbitrażowego w związku z fiaskiem negocjacji offsetowych przy kontrakcie na zakup śmigłowców Caracal dla wojska.

