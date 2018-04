Jeszcze dwa tygodnie temu majówkowa prognoza sugerowała bardzo słabą pogodę. Nie powinno więc dziwić, że wiele osób wstrzymywało się z decyzją o wyjeździe. Jak zwykle jednak organizując taki wypad na ostatnią chwile trzeba się liczyć z brakiem miejsc i wysokimi kosztami – przestrzega Open Finance.

Obłożenie obiektów noclegowych oraz ceny noclegów (2 osoby) w dniach 27.04 - 6.05

Lokalizacja Przeciętna cena za nocleg dwóch osób Przeciętne obłożenie

Sopot 504 zł 86 proc.

Świeradów-Zdrój 473 zł 85 proc.

Karpacz 387 zł 85 proc.

Mikołajki 386 zł 82 proc.

Szklarska Poręba 366 zł 84 proc.

Szczyrk 348 zł brak danych

Kołobrzeg 347 zł 80 proc.

Zakopane 321 zł 75 proc.

Międzyzdroje 319 zł 72 proc.

Świnoujście 318 zł 80 proc.

Mrągowo 312 zł 82 proc.

Wisła 301 zł 73 proc.

Ustroń 284 zł 82 proc.

Mielno 276 zł 71 proc.

Częstochowa 262 zł 84 proc.

Władysławowo 255 zł 75 proc.

Bukowina Tatrzańska 253 zł brak danych

Krynica-Zdrój 250 zł brak danych

Opracowanie Open Finance na podstawie danych booking.com i trivago.pl z 27 kwietnia 2018 r. dane dotyczą noclegów w okresie od 27 kwietnia 2018 r. do 6 maja 2018 r.

Zakopianka problemem Zakopanego

Nie inaczej jest i tym razem. Gdyby para na ostatnią chwilę szukała miejsca na majówkę, musi liczyć się z małą liczbą wolnych miejsc i wysokimi cenami noclegów – przynajmniej w przypadku popularnych kierunków wakacyjnych. Dane zebrane przez Open Finance dotyczą oferty noclegowej zebranej w piątkowy poranek tuż przed wyjazdem na przedłużony weekend, który w bieżącym roku może mieć aż 9 dni. Efekt?

Najdrożej jest w Sopocie, gdzie za dobę w hotelu lub pensjonacie przyszłoby spóźnialskiej parze zapłacić średnio ponad 500 złotych. Niewiele mniej należałoby wydać w Świeradowie Zdroju (473 zł za dobę dla dwóch osób). "Na pudle" znalazł się też Karpacz ze stawką o prawie 100 złotych niższą (387 zł za dobę).

Tym razem poza podium znalazło się Zakopane. Co prawda w stolicy Tatr wciąż hotelowe stawki nie należą do najniższych (312 zł), ale w porównaniu do ostatnich lat to niewiele. Powód? Problem może leżeć w drodze dojazdowej. Zakopianka poddawana jest obecnie gruntownej modernizacji, co może oznaczać wielogodzinne korki zarówno podczas przyjazdu jak i pożegnania ze stolicą polskich Karpat.

Na drugim biegunie są Krynica, Bukowina Tatrzańska i Władysławowo. W miastach tych doba dla dwóch osób kosztowałaby około 250 złotych – oczywiście w przypadku szukania noclegów na ostatnią chwilę.

Nawet ponad 20 tysięcy za przedłużony weekend

Przeciętnie rzecz biorąc, nocleg dla dwóch osób w górach wiąże się z przeciętnym kosztem na poziomie 336 zł nad morzem i 341 złotych w górach. Tyle mówią średnie przy czym trzeba mieć świadomość, ze 9-dniową majówkę można zarówno spędzić płacąc za cały pobyt około tysiąca złotych jak i ponad 20 tysięcy złotych. Te najbardziej spektakularne ceny znaleźć można w najwyższej jakości hotelach w górach (np. Świeradów – Zdrój) i nad morzem (np. Kołobrzeg), gdzie w prezydenckich apartamentach można liczyć na dużą przestrzeń (pokój o powierzchni nawet około 100 mkw.), luksus i doskonały widok z okien. Podobne wyceny znaleźć też można w przypadku willi i domów, które oferując także porządny standard (czasem nawet kryty basen) mogą pomieścić nawet kilku - kilkunastu gości. Takie oferty można znaleźć w Zakopanem, Wiśle czy Sopocie.