Jak wynika z raportu "Taxing Wages 2018" przygotowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), realizowana w Polsce już od kilku lat polityka prorodzinna przynosi zaskakujące efekty. Okazuje się, że w przypadku niektórych grup podatników można mówić o ujemnym obciążeniu ich wynagrodzeń - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Jak czytamy, w Polsce spadek przeciętnego opodatkowania rodzin z dziećmi, szczególnie tych mniej zamożnych (jeszcze w 2015 r. sięgało ono ok. 19 proc.), to przede wszystkim efekt programu 500 plus.

I tak średnia stawka podatku netto dla samotnego rodzica z dwójką dzieci, zarabiającego 2/3 średniego wynagrodzenia wyniosła w zeszłym roku ponad minus 40 proc., a dla rodziny (także z dwójką dzieci), w której jedna osoba pracuje (i dostaje przeciętną płacę) minus 4,7 proc. ich dochodów brutto - podaje gazeta.

- Ujemne opodatkowanie oznacza, że dana osoba dostaje od państwa więcej, niż płaci podatków i różnych składek - wyjaśnia, cytowany w "Rz", prof. Witold Orłowski, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Z raportu "Taxing Wages 2018" wynika także, że opodatkowanie mniej zamożnych rodzin z dziećmi jest w Polsce najniższe wśród wszystkich krajów OECD (zaraz za nami znalazła się Irlandia), najmocniej opodatkowane są za to rodziny w Turcji i Niemczech - czytamy w gazecie.