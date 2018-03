Paweł Gruza był pytany, czy wprowadzenie przez Stany Zjednoczone ceł na stal i aluminium może uderzyć w polską gospodarkę? Oczywiście, że tego typu ruchy tak istotnej gospodarki, jaką jest gospodarka Stanów Zjednoczonych, ma swoje efekty na całym świecie - powiedział. Główny efekt polega na tym, że Stany Zjednoczone odcinają się od pewnego kierunku dostaw, myślę, że w Europie będziemy obserwować efekt bardziej pośredni niż bezpośredni - dodał wiceminister finansów.

Jego zdaniem bowiem ruch prezydenta USA Donalda Trumpa wykreuje nadpodaż tych produktów na świecie i to może zalać nasz europejski rynek, co nie pomoże także naszym hutom. Według Gruzy ważne jest też to, na podstawie jakiego przepisu układu WTO (układu o wolnym handlu) jest wprowadzone to cło. W zależności od tego, na jakiej podstawie prawnej jest to działanie Stanów Zjednoczonych, takie będziemy my, jako UE, mieli prawo do działań równoległych - zaznaczył Gruza.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek wprowadzenie ceł na stal i aluminium. W ten właśnie sposób Stany Zjednoczone radzą sobie z atakiem na nasz kraj - powiedział Trump przy tej okazji. Dodał, że Waszyngton będzie musiał wykazać się elastycznością i współpracą z przyjaznymi krajami. Zapowiedział też, że nie będzie podatków na dobra wyprodukowane w Ameryce i zaapelował do zagranicznych firm, by budowały fabryki w USA. Cła wyniosą: 25 proc. na stal i 10 proc. na aluminium.

Trump wyjaśnił, że dopóki trwają negocjacje z Kanadą i Meksykiem w sprawie układu NAFTA, kraje te będą wyłączone z programu taryf. Ocenił, że wiele krajów, które "najgorzej traktują USA" w kwestiach handlu czy relacji wojskowych, to sojusznicy Ameryki.