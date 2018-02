W czwartek WIG 20 spadł o 1,44 proc. do 2.406,48 pkt., WIG zniżkował o 1,04 proc. do 62.604,89 pkt., a mWIG 40 poszedł w dół o 0,19 proc. do 4.790,38 proc. Obroty akcjami wyniosły ok. 923 mln zł, z czego ponad 742 mln zł na akcjach spółek z WIG 20.

Liderem obrotów był PKN Orlen (152,4 mln zł). Kurs koncernu paliwowego w czwartek poszedł w dół o 5,64 proc., co było najmocniejszą zniżką wśród blue chipów. To kolejny dzień spadków giełdowej wyceny Orlenu, która obecnie znajduje się na najniższym poziomie od marca 2017 r.

Po wstępnych wynikach, o 1,18 proc. spadła wycena mBanku. Zysk netto grupy mBanku w czwartym kwartale 2017 roku wzrósł do 311,6 mln zł z 292,5 mln zł rok wcześniej - wynika z szacunków spółki. Zysk banku okazał się 3,3 proc. wyższy do oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 301,8 mln zł. Analitycy oceniają wyniki jako neutralne, zwracają też uwagę na słabsze przychody prowizyjne.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes mBanku, Cezary Stypułkowski, ocenił, że zysk netto w 2018 roku powinien być wyższy niż w 2017 roku. Dodał, że w perspektywie 2-3 lat zyskowność banku powrócić może do poziomu 1,3 mld zł, a oczekiwanie przez rynek takiej zyskowności w 2018 roku jest zbyt ambitne.

Również inne banki z WIG 20 w czwartek zanotowały spadki. Kurs PKO BP poszedł w dół o 2,99 proc., Pekao stracił 1,63 proc., Alior zniżkował o 2,28 proc., a notowania BZ WBK spadły o 1,17 proc.Wśród blue chipów mocnymi wzrostami wyróżniły się z kolei: Eurocash (+2,61 proc.) oraz Jastrzębska Spółka Węglowa (+3,14 proc.).

W czwartek "Dziennik Gazeta Prawna" podał, że JSW może odkupić od Prairie Mining koncesję na nieczynną kopalnię Dębieńsko. Według gazety, w tym tygodniu odbyły się rozmowy na ten temat.

Z kolei Prairie Mining poinformował w komunikacie, że rozmowy spółki z JSW w sprawie współpracy dotyczącej rozwoju polskich aktywów górniczych są na bardzo wczesnym etapie. Giełdowa wycena Prairie Mining wzrosła w czwartek o 17,02 proc. Wśród spółek z indeksu mWIG 40 mocno wzrosła wycena Forte (+13,19 proc.) i Budimeksu (+5,33 proc.).

Na całej GPW najmocniej wzrósł kurs Mostostalu Zabrze (+23,64 proc.). Spółka podała w komunikacie, że zawarła z firmą BASF Polska list intencyjny, na mocy którego obie spółki planują podpisać umowę na wykonanie instalacji procesowej dla produkcji katalizatorów w rozbudowywanej fabryce BASF Polska w Środzie Śląskiej. W przypadku podpisania umowy, wartość prac wynosić będzie ok. 90 mln zł netto.

1,69-proc. wzrost zanotował Mercator Medical. Spółka szacuje, że marże w 2018 r. wzrosną, na co wpływ ma przede wszystkim stabilizacja rosnących od 2016 r. cen lateksu. W III kwartale spółka spodziewa się kilkunastoprocentowej rentowności EBITDA - poinformowali przedstawiciele Mercatora na konferencji prasowej.