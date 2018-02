Rada nadzorcza PKN Orlen zdecydowała także delegować Józefa Węgreckiego, powołanego wcześniej do rady przez Ministra Energi, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu płockiego koncernu ds. inwestycji i zakupów, do czasu powołania członka Zarządu na to stanowisko, przy czym na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Jak podał PKN Orlen, w związku z powołaniem od 6 lutego Daniela Obajtka na stanowisko prezesa zarządu płockiego koncernu, złożył on w poniedziałek rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Energa SA.