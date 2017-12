Chcemy robić postępy w dziedzinie czystej energii ze względu na ochronę środowiska, ale również po to, by przyczynić się do wzrostu europejskiej gospodarki. Program wspierania energii ze źródeł odnawialnych zwiększy odsetek zielonej energii w polskim koszyku energetycznym i umożliwi Polsce przejście do niskoemisyjnej, zrównoważonej pod względem ekologicznym produkcji energii. Program pomoże również w utrzymaniu globalnej konkurencyjności przedsiębiorstw o dużym zapotrzebowaniu na energię - powiedziała unijna komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager.

W ramach programu, którego wartość szacuje się na 40 mld zł, producentom energii ze źródeł odnawialnych zostanie przyznana pomoc państwa za pośrednictwem aukcji. Dwie rundy aukcji odbyły się już w grudniu 2016 roku oraz czerwcu 2017 roku, a większa ich liczba zostanie zorganizowana do 30 czerwca 2021 roku.

KE podała, że w ramach programu małe instalacje o mocy produkcyjnej do 500 kW mogą skorzystać z taryf gwarantowanych. Instalacje o mocy produkcyjnej większej niż 500 kW otrzymają premię dopłacaną do ceny rynkowej energii elektrycznej, tak by nadal musiały dostosowywać swoją produkcję do rynku.