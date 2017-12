Na narty, spacery, albo dla widoków. Turyści w polskie góry wybierają się z różnych powodów.

- Ze względu na ciepłą jesień o warunki narciarskie na razie było trudno, ale w pozostałych przypadkach warto rozważyć wyjazd w góry na przełomie listopada i grudnia, zanim na dobre ruszy szaleństwo - to białe i to cenowe - radzi Grzegorz Kołodziej z Nocleg.pl. - Potem ceny gwałtownie wzrosną i utrzymają się na bardzo wysokim poziomie aż do końca stycznia.

Jak wynika z danych zebranych przez portal w blisko tysiącu obiektów w Tatrach i Sudetach ceny w tym roku w grudniu wzrosną znacząco względem tych poza sezonem. Średnio o 100 proc. Ale wiele tatrzańskich pensjonatów i apartamentów (aż 1/3) proponuje w drugiej połowie grudnia ceny wyższe blisko trzykrotnie od tych z listopada czy października. Najgorzej jest w samym Zakopanem, gdzie jeden z właścicieli obiektów współpracujących z portalem podniósł cenę o 320 proc.!

Średni koszt pobytu grudniowego to 1173 złote, podczas gdy w październiku jest to 478 złotych, a w listopadzie 427 złotych.

Nieco lepiej sytuacja wygląda w Karkonoszach. Wybierający się do Karpacza w drugiej połowie grudnia muszą liczyć się ze średnim wydatkiem 814 złotych za pobyt podczas gdy w październiku zostawiali w pensjonatach i apartamentach średnio 368 złotych. Taki pułap ceny osiągną znów dopiero w marcu-kwietniu, by potem znów wzrosnąć w samym środku sezonu letniego.

- O ile różnice w cenach pomiędzy sezonem, a miesiącami gorszymi są naturalne, to trzeba zauważyć znaczący wzrost cen w sezonie rok do roku - podkreśla ekspert. - Ostatnie dwa sezony przyniosły wzrost cen o 20% wynikający ze zwiększenia liczby rezerwacji. Mamy więcej pieniędzy na wypoczynek, bo polskie rodziny otrzymały wsparcie w postaci 500 plus, a przy tym nadal chętnie podróżują po kraju - wyjaśnia Kołodziej.

Z drugiej strony wzrost cen powiązać można z rosnącym standardem górskich obiektów wypoczynkowych. Bardzo widoczne są wszelkie remonty, inwestycje oraz rozwój podstawowej oferty proponowanej przez właścicieli pensjonatów i apartamentów.