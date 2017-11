LOT bezpośrednie rejsy do Singapuru rozpocznie od 15 maja 2018 r. To będzie piąte połączenie przewoźnika do Azji, oprócz Astany, Tokio, Seulu i Pekinu.

Nowy kierunek będzie obsługiwał Boeing 787 Dreamliner, który na pokład może zabrać 252 pasażerów. Na początku podróżni będą mieli do wyboru trzy rejsy w tygodniu. Samoloty z Warszawy do Singapuru będą latały we wtorki, czwartki i soboty, a z Singapuru do Polski w poniedziałki, czwartki i soboty. Tak będzie do końca czerwca. Od lipca do końca sezonu letniego, czyli do końca października 2018 r., dreamliner będzie latał na tej trasie cztery razy w tygodniu. Dojdzie poniedziałkowy rejs z Warszawy i powrotny z Singapuru w środę.

- Boeing 787 Dreamliner w trakcie lotu na trasie Singapur - Warszawa pokona ok. 9,5 tys. km. Rejs potrwa około 12 godzin. Za sprawą rozkładu i nowoczesnych dreamlinerów jest to najwygodniejsza oferta z Europy Środkowej do Singapuru. Mam nadzieję, że będą nią zainteresowani także pasażerowie biznesowi – mówił, cytowany w komunikacie, prezes PLL LOT Rafał Milczarski.

Jak podkreśliła spółka w komunikacie, Singapur to jedna z najprężniej rozwijających się gospodarek regionu, a w przeliczeniu na głowę trzeci najbogatszy kraj świata, którego przychód na mieszkańca sięga 90,1 tys. dol. rocznie. Ten azjatycki tygrys jest też największym inwestorem w Polsce spośród krajów ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) i piątym spośród wszystkich krajów azjatyckich.

Singapur zajmuje także szóste miejsce pod względem największych inwestycji w Unii Europejskiej. Położony w sercu Azji Południowo-Wschodniej pełni on rolę najważniejszego portu przesiadkowego w regionie.

LOT wskazał, że pasażerowie z Polski i Europy, którzy skorzystają z nowego połączenia polskiego przewoźnika, będą mieli krótką podróż do sąsiadujących krajów w regionie, np. do Malezji, Tajlandii, Wietnamu, Indonezji i Filipin, a także do Australii i Nowej Zelandii. Linia zwróciła uwagę, że w ciągu kilku ostatnich lat kraje te stały się najbardziej pożądanymi kierunkami podróży dla turystów z Europy.

- To właśnie dlatego Singapur jest naturalnym kierunkiem ekspansji dla dynamicznie rozwijających się Polskich Linii Lotniczych LOT. Między Europą a Singapurem podróżuje prawie 3 mln pasażerów rocznie. Kraj ten jest bramą dla dalszych podróży w głąb Azji, a nawet do Australii i Oceanii. Jesteśmy pewni, że uruchomienie nowego połączenie LOT-u stwarza doskonałą okazję dla pasażerów z Europy Środkowo-Wschodniej, ale i nie tylko - podkreślił Milczarski. Jak dodał, to również oferta dla podróżnych z Południowo-Wschodniej Azji, którzy chcą odwiedzić Europę Środkowo-Wschodnią i Zachodnią.

W trakcie lotu dreamlinerem przewoźnik oferuje trzy klasy podróży: LOT Business Class m.in. z fotelami rozkładającymi się do pozycji płaskiego łóżka, LOT Premium Economy Class z m.in. wygodnymi fotelami z podnóżkami, podparciami dla ud oraz LOT Economy Class z nowoczesnymi fotelami z indywidualnymi ekranami rozrywki pokładowej i gniazdami USB. W każdej z tych klas jest odpowiednie menu wraz z napojami. Na pokładach znajdą się również produkty zawierające elementy regionalne, w tym menu w stylu azjatyckim.

Uruchomienie połączenia z Warszawy do Singapuru wpisuje się w strategię rentownego wzrostu, jaką LOT wdraża w życie od 2016 r. Od początku tego roku LOT ogłosił uruchomienie 20 tras, m.in. z Warszawy do Los Angeles, Newark i Astany oraz z Krakowa do Chicago. W ubiegłym roku zaczął latać na 23 trasach, m.in. do Tokio i Seulu.