Ostrzeżenie dotyczące produktu wystosował Główny Inspektor Sanitarny. Chodzi o "Sol & Mar Kawałki kałamarnicy olbrzymiej, 3x80 g" o smaku czosnkowym i paprykowym.

Decyzję o wycofaniu podjął hiszpański producent Conservas Selectas de Galicia S.L. W komunikacie GIS czytamy, że w puszkach mogą znajdować się kawałki soli, które przypominają kawałki szkła a ugryzienie takiego kryształku może doprowadzić do zranienia w obrębie jamy ustnej.

"Powstające kryształki to tzw. kryształki struwitu, które mogą tworzyć się w procesie produkcji konserw rybnych, w wyniku połączenia wyrobu rybnego i przylegających do niego resztek wody morskiej. Nagryzienie przez klienta takiego kryształku może doprowadzić do zranienia w obrębie jamy ustnej. Ze względu na możliwe ryzyko klienci powinni bezwzględnie zwrócić produkt i zrezygnować z jego konsumpcji" – czytamy w komunikacie.

Wycofanie dotyczy wyłącznie wspomnianych produktów z datą minimalnej trwałości 31.12.2023. "Wszystkie inne produkty sprzedawane przez Lidl w Polsce, a w szczególności wyprodukowane przez Conservas Selectas de Galicia S.L., nie są objęte wycofaniem" - zapewnia sieć. Ośmiorniczki można zwrócić w każdym sklepie Lidl bez okazywania paragonu.