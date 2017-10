Eksperci Banku Światowego już od 15 lat przygotowują raport, w którym porównują 190 krajów pod względem klimatu i otoczenia do prowadzenia działalności gospodarcze. W poprzedniej edycji wspięliśmy się na historycznie wysokie, 24. miejsce. W najnowszej edycji Doing Business 2018 zaliczyliśmy jednak spadek o trzy oczka i dzisiaj jesteśmy w trzeciej dziesiątce zestawienia na 27. pozycji.

Liderem drugi rok z rzędu jest Nowa Zelandia, która wyprzedza Singapur. Na pudle znalazła się jeszcze Dania.

Skąd wziął się spadek Polski? Inne kraje bardziej poprawiły otoczenie dla biznesu i wyprzedziły nas w zestawieniu. To m.in. Tajlandia i Mauritius. Nadal jednak nadrabiamy zaległości do najbardziej przyjaznej dla firm gospodarki, ale inni robili to w szybszym tempie. W ubiegłorocznej edycji nasz wskaźnik liczbowy wyniósł 77,12 a w teraz nieco się zwiększył do 77,30.

W porównaniu do innych krajów, Polska wyróżniamy się na plus w zakresie obsługi handlu międzynarodowego oraz dostępu do kredytów. Z drugiej strony wyzwaniem jest wciąż płacenie podatków czy dochodzenie roszczeń. Czynności te zajmują u nas nadal więcej czasu niż w większości innych krajów Unii Europejskiej.

Wciąż dobrze wypadamy za to na tle regionu. Za nami na 30. miejscu są Czechy, Słowacja jest 39., a Węgry 48. Wyprzedzają nas za to kraje bałtyckie: Estonia (12. lokata), Litwa (16.) oraz Łotwa (19.).

Co ciekawe wśród krajów OECD o wysokim dochodzie Polska wykonała od początku publikacji Doing Business największy wysiłek reformatorski. W ciągu 15 lat przeprowadziliśmy 33 zmiany w przepisach, które służyły likwidacji barier dla prowadzenia działalności gospodarczej i służyły ociepleniu klimatu biznesowego. Tuż za nami jest Portugalia z 31 reformami i Czechy z 29.

W okresie od lipca 2016 r. do czerwca 2017 r., który jest brany pod uwagę w najnowszej edycji raportu, 119 krajów przeprowadziło w sumie 264 reformy poprawiające warunki tworzenia nowych miejsc pracy, inwestowania i konkurencji. W tym czasie, Polska nie wprowadziła żadnych, które obejmuje Doing Business.