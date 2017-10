Skąd biorą się pieniądze na 500 Plus? Jeśli uwzględnimy polityczne poglądy Polaków, to 25 proc. elektoratu PiS uważa, że rząd ma własne pieniądze, z których finansuje ten program. Tę samą odpowiedź wskazało jedynie 5 proc. elektoratu PO, Nowoczesnej czy Kukiz'15. Z badania wynika też, że 55 proc. wyborców PO wie, że 500 Plus finansowane jest z podatków, które wpłacają do kasy państwa. Z kolei 41 proc. głosujących na Kukiz'15 w ogóle nie wie, skąd biorą się środki na ten program.

Jak finansowane jest 500 plus? / Materiały prasowe

Badanie wykazuje też zależność między wiedzą o pochodzeniu środków na 500 Plus a wykształceniem. Najwięcej osób, które nie wiedzą, skąd rząd ma pieniądze na swój sztandarowy program, ma wykształcenie podstawowe (36 proc.).

Co jeszcze możemy wyczytać w badaniu panelu ARIADNA dla serwisu ciekaweliczby.pl? Tylko 53 proc. Polaków rozumie, że ceny rosną, jeśli społeczeństwo ma do dyspozycji więcej pieniędzy. - 13 proc. badanych uważa, że ceny produktów i usług w ogóle nie zależą od ilości wydawanych pieniędzy, 5 proc. uważa, że ceny wtedy maleją, a co piąty badany nie jest w stanie odnieść się do tej kwestii - czytamy w podsumowaniu sondażu.

- To kolejne badanie, które pokazuje, że świadomość ekonomiczna w społeczeństwie nie jest najwyższa, a to może sprawiać, że hasła polityki socjalnej padają na podatniejszy grunt - komentuje dr Tomasz Baran z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. - Niski poziom wiedzy ekonomicznej powoduje, że ludzie łatwiej ulegają populistycznym hasłom i popierają wydawanie pieniędzy z budżetu państwa nawet na kosztowne programy, nie czując, że to są ich własne pieniądze. Nie mają świadomości, że jeśli wydatki na jeden cel zostaną zwiększone, to może zabraknąć np. na ochronę zdrowia czy edukację, a podatki i ceny mogą wzrosnąć - wtóruje Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl