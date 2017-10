Jak poinformował PAP rzecznik prasowy resortu finansów Łukasz Świerżewski projekt nowelizacji tegorocznego budżetu dotyczy m.in. dostosowania go do ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

Przygotowana nowela budżetu przewiduje, że ponad 2 mld 350 mln zł zostanie przeznaczonych na wypłatę z tegorocznego budżetu, rekompensat z tytułu utraconych deputatów węglowych emerytom i rencistom górniczym.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Na mocy ustawy ponad 235 tys. emerytów i rencistów górniczych otrzyma po 10 tys. zł jednorazowej rekompensaty za utracony deputat.

Oprócz wniosków emeryci i renciści będą musieli złożyć oświadczenia dotyczące zrzeczenia się roszczeń do deputatów, których po wypłaceniu rekompensat nie będą już otrzymywać; nie będą też mogli zgłaszać roszczeń dotyczących deputatu w sądach - dotąd złożono około tysiąca pozwów w tego typu sprawach.

Rekompensaty będą przysługiwać tym emerytom i rencistom górniczym (także osobom pobierającym renty rodzinne po zmarłych górnikach), których pozbawiono nabytych wcześniej praw do deputatu węglowego. Rekompensat nie otrzymają natomiast ci, którzy przeszli na emeryturę już bez prawa do deputatu, a także osoby będące obecnie na tzw. urlopach górniczych - formalnie są oni jeszcze pracownikami kopalń, natomiast na faktyczną emeryturę przejdą już bez prawa do deputatu, tak jak obecni emeryci ze spółek węglowych.

Ministrowie omówią także projekt ustawy okołobudżetowej, który przewiduje, że w 2018 r. z Funduszu Pracy będą finansowane m.in. staże lekarzy. Fundusz wesprze też wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy.

Projekt przewiduje zmiany w szeregu ustaw, co jest ściśle związane z budżetem. W dołączonej do projektu Ocenie Skutków Regulacji napisano, że przyjęcie przez rząd projektu ustawy budżetowej na 2018 r. będzie się wiązało z koniecznością ustawowych zmian umożliwiających m.in. ograniczenie wydatków budżetu państwa, jak również realizację ustawy budżetowej.

Wśród najważniejszych zmian wymieniono m.in. zmiany dotyczące Funduszu Pracy. "Planowane rozwiązania zakładają finansowanie ze środku Funduszu Pracy staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych (na te cele może zostać przeznaczone prawie 1,1 mld zł - PAP) oraz dostosowanie kosztów Funduszu Pracy do prognozowanej w roku 2018 sytuacji na rynku pracy" - napisano.

"Ponadto przewiduje się wprowadzenie rozwiązań związanych z proefektywnościowym systemem wspierania wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy środkami Funduszu Pracy, przy zachowaniu powiązania pomiędzy przekazywaną kwotą środków a uzyskiwaną efektywnością działań urzędów pracy na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych" - napisano. W tym przypadku chodzi o kwotę 188 mln zł.

Projekt przewiduje też m.in., że z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą finansowane zasiłki i świadczenia przedemerytalne, zasiłki pogrzebowe, a także koszty obsługi tych świadczeń (2,1 mld zł). W tym roku zasiłki te i świadczenia są finansowane z Funduszu Pracy.

Rząd zajmie się także projektem dot. skrócenia czasu przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z 50 do 10 lat. To element pakietu 100 zmian dla firm przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Nowe rozwiązania zawarte w projekcie mają umożliwić pracodawcom, którzy będą tego chcieli, przechowywanie akt pracowniczych wyłącznie w formie elektronicznej. Obecnie akta muszą być przechowywane w formie papierowej, ewentualne akta elektroniczne mają tylko charakter pomocniczy.

MR liczy na to, że skrócenie czasu przechowywania akt pracowniczych zmniejszy koszty związane z pozapłacowymi obowiązkami wobec pracowników. Według szacunków resortu łączne roczne koszty administracyjne w gospodarce z tytułu prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej wynoszą 130 mln zł.

W projekcie chodzi przede wszystkim o skrócenie czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej poprzez przekazanie do ZUS w deklaracjach i raportach miesięcznych niezbędnych danych do przyznania pracownikowi świadczeń emerytalno-rentowych. W ocenie MR taki sposób przechowywania danych będzie korzystniejszy i bezpieczniejszy dla pracowników.

Projekt przewiduje, że elektroniczne akta osobowe będą mogły powstać bezpośrednio poprzez tworzenie dokumentów pracowniczych w systemie teleinformatycznym albo poprzez digitalizację już istniejących akt. Według MR możliwość korzystania z dokumentów elektronicznych uprości obsługę akt osobowych i dokumentów powstających w ramach stosunku pracy. Dokumenty takie będą miały taką samą moc prawną, jak dokumenty powstające na papierze.

Ministrowie zajmą się także nowelizacją ustawy o biopaliwach i biokomponentach. Projekt reguluje kwestie dotyczące dopuszczalnego udziału biokomponentów wytwarzanych z surowców spożywczych oraz zasad dopuszczalności i możliwości stosowania tzw. zaawansowanych biopaliw oraz biokomponentów. Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu zaproponowane regulacje wynikają z przepisów prawa UE i "umożliwiają optymalne rozłożenie obowiązków w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych oraz udziału energii odnawialnej w transporcie".

Rząd wysłucha także informacji ministra infrastruktury i budownictwa "Działania korespondujące z realizację celów Narodowego Programu Mieszkaniowego".