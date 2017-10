Morawiecki przedstawił we wtorek w Sejmie projekt budżetu na przyszły rok.

Zaznaczył, że w sumie tegoroczne wydatki wyniosą 397,1 mld zł, a dochody 355,8 mld zł, deficyt sięgnie 41,5 mld zł, a sektora finansów publicznych 2,7 proc. PKB. "A więc bardzo bezpiecznie, w granicach kryteriów konwergencji z Maastricht i unijnych parametrów, jednocześnie też z utrzymaniem stabilizacyjnej reguły wydatkowej, która jest częścią paktu stabilności i wzrostu w UE" - stwierdził.

Wyjaśnił, że w dochodach podatkowych na najbliższy rok zaplanowano 333 mld zł. W tym roku zaplanowano 301 mld zł, a uda się osiągnąć co najmniej 311 mld zł, ze względu na uszczelnienie systemu podatkowego. Według niego uszczelnienie widać przede wszystkim na przykładzie dwóch podatków CIT i VAT. Dochody z pierwszego wzrosną w tym roku co najmniej o 12-13 proc. Rząd zakładał, że wzrost dochodów z VAT ma być wyższy o 10,9 proc., czyli 14,3 mld zł.

Mówiliście, że to absolutnie niemożliwe (...). W tym roku VAT wzrośnie co najmniej o 25 mld zł, przy czym raczej wygląda na to, że więcej niż o 25 mld zł, bliżej 27 mld zł. Bardzo poważnie pogoniliśmy mafie VAT-owskie, na które przymykaliście oko - mówił. Wyjaśnił, że na jego biurku jest "sterta pism, petycji, próśb i deklaracji" ze strony różnych branż wysyłanych od 2009 r. do 2015 r. Wskazał, że przedsiębiorcy w nich błagali resort finansów, aby zrobił coś w celu walki z wyłudzeniami VAT i zapewnienia uczciwej konkurencji.

Zaznaczył, że w latach rządów PO-PSL w 2008 r. dochody z VAT wyniosły 103 mld zł, a po ośmiu latach 123 mld zł - i to po uwzględnieniu podniesienia stawki VAT z 22 proc. do 23 proc. w 2011 r., co dało dodatkowe ok. 6 mld zł, "czyli bez podwyżki podatków, którą zafundowaliście Polakom mamy wzrost VAT-u o 14 mld zł" - porównywał. Dodał, że na koniec rządów PO-PSL luka w VAT wynosiła ok. 40 mld zł rocznie.

Podkreślił, że "bardzo ambitne" założenia rządu dotyczą przyrostu ściągalności VAT o kolejne ok. 15 mld - 20 mld zł. Czyli delta między rokiem 2016, a 2018 wyniesie 40 mld zł. To rząd PiS właśnie zlikwiduje tę waszą lukę VAT-owską w ciągu dwóch lat (...). My ją z wysokim prawdopodobieństwem zlikwidujemy w przyszłym roku (...) - dodał.

Morawiecki: Dwie trzecie nowych miejsc pracy w unijnym przemyśle - w Polsce

Wicepremier wskazał, że w ostatnim roku przyrost zatrudnienia pracowników przemysłowych w Polsce wyniósł 223 tys. osób, gdy tymczasem w całej UE - 345 tys. osób.

Komisarze Komisji Europejskiej, którzy mi to pokazywali nie mogli uwierzyć własnym oczom, ale sami takie dane wyprodukowali. Dwie trzecie wszystkich nowych miejsc pracy w przemyśle w UE powstało w Polsce - powiedział wicepremier. Tymczasem - jak wskazał, w badaniach NBP sprzed "trzech, czterech lat" przewidywano, że ilość takich miejsc pracy w Polsce będzie oscylowała w okolicach zera.

Morawiecki podkreślał podczas prezentacji budżetu państwa na 2018 r., że wzrasta konkurencyjność polskiej gospodarki, mimo znaczącego wzrostu wynagrodzeń Polaków.

Jak podkreślił, już jest widoczne, że "w naszych czasach", w ciągu trzech lat, wynagrodzenia urosną o 5,5 - 6 proc. rocznie, gdy tymczasem uśredniony wzrost wynagrodzeń w czasach PO - PSL wynosił 2,3 proc.

Wicepremier zwrócił uwagę na wzrost wydatków na kulturę. W ciągu dwóch lat przyrost tych wydatków wyniósł "blisko 20 proc." Kultura jest tą dziedziną, z której środki nie zwracają się bardzo szybko, ale jest niezwykle ważna - powiedział wicepremier. Jak mówił, rząd będzie dążył, by rosły wydatki na kulturę i instytucje, "które dbają o pamięć historyczną, o dumę Polaków, które są niezwykle ważne z punktu widzenia prawdy historycznej jak IPN".

Jestem przeszczęśliwy, że mogliśmy zapewnić środki na wzrost wydatków na tego typu instytucje, bo one zbudują inną Polskę, one pomogą zbudować Polskę, z której będziemy dumni i ten budżet też się do tego przyczyni - powiedział.