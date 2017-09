Historia firmy

Historia JP Company sięga aż 1799 roku. Wtedy powstał bowiem Bank of the Manhattan Company. Stanowił wówczas drugą państwowo zarejestrowaną instytucję tego typu, łamiąc monopol The Bank of New York Company. Dzisiejszy bank JP Morgan wyrósł na podwalinach ponad 1,2 tys. różnych instytucji, takich jak: Chemical Bank, The Waterbury Bank czy Chase Manhattan Bank.

W 1871 roku J. Pieront Morgan we współpracy z filadelfijskim bankierem Anthony Drexelem utworzyli w Nowym Jorku bank o nazwie Drexel, który potem rozwinął się w obecny JP Morgan. Morgan założył również pierwszą na świecie korporację z kapitałem o wartości biliona dolarów, czyli States Steel. Z czasem sieć instytucji pod nadzorem przedsiębiorcy przekształciła się w strukturę holdingową, określaną mianem JP Morgan Chase & Co.

Czym zajmuje się JP Morgan?

JP Morgan jest światowym liderem w dziedzinie usług finansowych, z którego oferty korzystają korporacje, rządy i instytucje w ponad 100 krajach na całym świecie. Firma i jej fundacja udzielają także wsparcia finansowego organizacjom non-profit i kierują działalnością wolontariacką pracowników w lokalnych społecznościach.

Główne spółki zależne JPMorgan Chase to banki: JP Morgan Chase Bank, National Association (JPMorgan Chase Bank, NA), krajowy bank z 23 oddziałami na terenie Stanów Zjednoczonych, a także Chase Bank USA, bank emisyjny National Association (Chase Bank USA NA). Działalność całej struktury holdingowej opiera się kolejno na sektorach: bankowość inwestycyjna, detaliczne usługi finansowe, karty kredytowe i płatnicze, bankowość komercyjna, usługi rozliczeniowe dla banków i firm inwestycyjnych oraz zarządzanie aktywami.

Gdzie bank ma swoje siedziby?

JP Morgan Chase działa już w przeszło 50 krajach i ma ponad 120 mln klientów. Oficjalnie wiadomo, że swoją siedzibę założy także w Polsce. Dyrektor zarządzający JP Morgan Steve Cohen poinformował, iż placówka zostanie otwarta w połowie 2018 roku. Ma ona zapewnić 3000 dobrze płatnych miejsc pracy. Firma jest niejako obecna w Polsce od 1995, kiedy to utworzono przedstawicielstwo Morgan Chase w Warszawie. Ponadto w Bydgoszczy funkcjonuje oddział JP Morgan Chase Vastera.

Ile zarabia JP Morgan?

JP Morgan Chase jest największym bankiem w USA i trzecim bankiem na świecie pod względem wartości aktywów. Wynoszą one przeszło 2 biliony dolarów.