W ocenie analityków GUS, wpływ na obniżenie się zasięgu ubóstwa wśród gospodarstw domowych z dziećmi w wieku 0-17 lat miało w dużej mierze wprowadzenie Programu Rodzina 500 plus.

Główny Urząd Statystyczny podał też w poniedziałek, że zasięg ubóstwa relatywnego, szacowanego na podstawie badania tzw. EU-SILC, pozostał w 2016 r. co prawda na prawie takim samym poziomie (spadek z 17,6 proc. do 17,3 proc.), ale następował dalszy spadek wartości wskaźnika ubóstwa zakotwiczonego w czasie (to znaczy szacowanego w oparciu o realną wartość granicy ubóstwa z 2008 r.).

Przede wszystkim zmniejszyła się liczba osób dotkniętych deprywacją materialną (z 8,1 proc. do 6,7 proc.). To w największym stopniu przyczyniło się w do spadku wartości złożonego wskaźnika zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z 23,4 proc. w 2015 r. do 21,9 proc. w 2016 r.) - czyli wiodącego wskaźnika monitorującego realizację Strategii Europa 2020 w zakresie ubóstwa.