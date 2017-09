Wild potwierdził wcześniejsze wypowiedzi wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który w rozmowie z PAP informował, że decyzję odnoście lokalizacji CPK poznamy pod koniec września.

Dodał, że jeszcze przed ogłoszeniem opinii publicznej lokalizacji CPK, wcześniej zatwierdzić musi ją jeszcze rząd. Poinformował ponadto, że trwają prace nad specustawą, która ma przyspieszyć inwestycje związane z budową CPK.

- Równolegle nad pracami nad koncepcją, która zostanie przyjęta przez rząd - mam nadzieję w najbliższych dniach - toczą się prace nad specustawą, która przyspieszy procesy inwestycyjne - powiedział Wild.

Według wicepremiera Morawieckiego, projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego jest "kluczową decyzją infrastrukturalną w najbliższych 10 latach". Jak mówił inwestycja może kosztować nawet ponad 30 mld zł.

Jednym z argumentów przemawiających za budową Centralnego Portu Lotniczego jest to, że warszawskie Lotnisko Chopina - największy port w kraju, obsługujący ok. 38 proc. ruchu pasażerskiego w Polsce - zaczyna być bliski wyczerpania swojej przepustowości. Stołeczny port w 2016 roku obsłużył 12,8 mln pasażerów, a w tym roku - według szacunków - ma to być 14 mln. Niektórzy eksperci twierdzą, że przepustowość Lotniska Chopina to 20 mln osób rocznie.

Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że polskie porty lotnicze w ubiegłym roku obsłużyły blisko 34 mln pasażerów - o 12 proc. więcej niż w 2015 r. Według prognoz, w roku 2030 będzie to 60 mln podróżnych.