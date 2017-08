Jak podają autorzy raportu, w stosunku do ubiegłego miesiąca ogólne nastroje społeczne Polaków nie zmieniły się znacząco.

W porównaniu z lipcem nieco polepszyły się oceny ogólnej sytuacji w kraju. Co prawda odsetek badanych twierdzących, że zmierza ona w złym kierunku, praktycznie się nie zmienił (41 proc.), ale nieznacznie wzrosła liczba respondentów będących przeciwnego zdania (z 41 proc. do 44 proc.).

Najbardziej niezadowoleni z kierunku rozwoju sytuacji w Polsce są respondenci o poglądach lewicowych (71 proc.), niepraktykujący religijnie (58 proc.) oraz mieszkający w największych miastach (53 proc.).

Pozytywnie sytuację z kraju ocenia 88 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości. W elektoracie ruchu Kukiz’15 opinie pozytywne i negatywne się równoważą (odpowiednio: 48 proc. i 46 proc.), natomiast ci, którzy w wyborach poparliby Platformę Obywatelską lub Nowoczesną, najczęściej negatywnie wypowiadają się o kierunku zmian w Polsce, przy czym najbardziej krytyczni w swoich ocenach są wyborcy Nowoczesnej (83 proc. opinii negatywnych).

Jak wynika z badań, poprawa w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnosi się do opinii na temat sytuacji politycznej w Polsce. Obecnie 23 proc. badanych uważa ją za dobrą (wzrost o 3 punkty procentowe), a 38 proc. – za złą.

Od lipcowego pomiaru odsetek osób oceniających dobrze sytuację gospodarczą wzrósł o 5 punktów procentowych (do 49 proc.), jednocześnie zmalała liczba opinii negatywnych (z 15 proc. do 13 proc.). Tym samym bilans ocen stanu polskiej gospodarki jest obecnie najlepszy w historii badań, a więc od 1989 roku.

Negatywna zmiana nastąpiła w odniesieniu do poczucia zagrożenia bezrobociem. Po jego ubiegłomiesięcznym spadku odnotowano w sierpniu ponowny wzrost – do poziomu z czerwca. Oznacza to, że utraty pracy obawia się obecnie ponad jedna czwarta zatrudnionych.

Jak podaje sondaż, od lipca nie zmieniły się oceny poziomu życia badanych i ich rodzin. Większość uznaje go za dobry (59 proc.). Natomiast jako zły określa swój poziom życia 5 proc. respondentów, a 36 proc. twierdzi, że żyje im się przeciętnie – ani dobrze, ani źle.

Dość stabilne pozostają też oceny warunków materialnych gospodarstw domowych. Ponad połowa badanych (53 proc.) wyraża satysfakcję w tym względzie, ponad dwie piąte (42 proc., od lipca wzrost o 3 punkty procentowe) twierdzi, że ich warunki materialne są przeciętne (ani dobre, ani złe), natomiast 5 proc. (spadek o 2 punkty) deklaruje niezadowolenie ze swoich warunków życia.

Zbliżone do lipcowych są przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w kraju. Ponad jedna czwarta badanych (29 proc., wzrost o 2 punkty procentowe) spodziewa się, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce się poprawi, a nieco mniejsza grupa (24 proc.) obawia się jej pogorszenia. Niezmiennie najwięcej badanych prognozuje w tym względzie utrzymanie status quo (39 proc., spadek o 3 punkty).

Badanie przeprowadzono w dniach 17–24 sierpnia br. na liczącej 1009 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.