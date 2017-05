Czasopismo Wspólnota w specjalnym dodatku zatytułowanym "Polityka podatkowa gmin 2013-15" zaprezentowało rankingi samorządów, w których za kryterium obrano średnią stawkę podatków z trzech lat.

Gmina Radomyśl Wielki uplasowała się na 9. miejscu w kraju i 3. na Podkarpaciu pod względem najniższej wysokości podatków lokalnych wśród małych miast i gmin miejsko-wiejskich.

Jak poinformował PAP burmistrz Radomyśla Józef Rybiński, ranking odzwierciedla fakt, że gmina od lat prowadzi zbilansowaną politykę niskich podatków.

- Nie obciążamy zanadto naszych mieszkańców, a jednocześnie dysponujemy takimi wpływami do budżetu, aby móc dokonywać prorozwojowych inwestycji. W tym roku wszystkie nasze dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej przekroczą rekordowe 10 mln zł - dodał.

Rybiński zaznaczył, że równie ważne co niskie podatki jest także aktywne poszukiwanie pieniędzy na inwestycje ze środków zewnętrznych. - Działamy w myśl zasady "złotówka nasza, złotówka z zewnątrz" np. z funduszy unijnych czy z budżetu państwa. Nierzadko udaje nam się uzyskać dużo większe dotacje, bo sięgające 75 lub 85 procent wartości inwestycji - podkreślił burmistrz.

Na niskich stawkach podatkowych korzystają nie tylko mieszkańcy, ale również przedsiębiorcy.

Zdaniem wiceburmistrza Radomyśla Stanisława Lonczaka, niskie podatki to sposób na pozyskanie tzw. mobilnej bazy podatkowej, czyli na przyciąganie kapitału, inwestycji, firm, a także nowych mieszkańców. - Niskie obciążenia podatkowe są jednym z czynników sprzyjających rozwojowi gospodarczemu - dodał.

W gminie działa obecnie ok. 600 firm. Jak stwierdził Lonczak, co roku powstają nowe firmy zakładane przez mieszkańców. - Inwestują też na naszym terenie osoby spoza gminy. Od kilku lat wzrasta w naszej gminie liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy. W 2014 i 2015 roku wydanych zostało po ok. 110 takich decyzji, a w poprzednim blisko 160, z czego ponad 120 dotyczyło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wzrosła też liczba decyzji dotyczących zabudowy usługowej - podał wiceburmistrz.

Dzięki nowym przedsiębiorcom i nowym mieszkańcom zwiększają się wpływy do budżetu gminy. W 2016 r. dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, od środków transportu, których stawki zależą od decyzji samorządu gminy wyniosły 3,92 mln zł. Dla porównania w 2010 r. stanowiły kwotę 2,75 mln zł.