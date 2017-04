Nasza gospodarka bardzo dobrze sobie radzi. Tegoroczna prognoza wzrostu PKB wynosi 3,6 proc. Nie wykluczałbym, że będzie więcej - podkreślił wiceminister Jerzy Kwieciński. Wskazał, że wiele międzynarodowych organizacji, które dotychczas wstrzemięźliwie oceniały potencjał wzrostu PKB Polski, podwyższa teraz swoje prognozy. To pokazuje, że nasza gospodarka działa coraz lepiej - zaznaczył wiceminister. Mamy bardzo dobre rezultaty, jeśli chodzi o wzrost naszego eksportu, rosną też inwestycje - mówił.

Mieliśmy pewne problemy w inwestycjach w ubiegłym roku, ale to się skończyło - zauważył. Przypomniał, że w inwestycjach wykorzystywane są fundusze unijne. Ogólnie mówiąc, gospodarka kwitnie - dodał wiceszef MR. Kwieciński wskazał także, że bezrobocie w kraju jest na rekordowo niskim poziomie i wynosi obecnie 8,2 proc. Gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej największym problemem naszej gospodarki było bezrobocie, dziś to nie jest problem - powiedział.

Wiceminister uczestniczył w spotkaniu Klubu Radców Handlowych w Krajowej Izbie Gospodarczej. Radcom przedstawił podstawowe założenia rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, mówił też o kandydaturze Łodzi do organizacji Expo 2022. Oprócz wiceministra wystąpił szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, który zaprezentował model działania PFR. Mówili także przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej.