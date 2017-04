Korporacje szukają innowacji, a start-upy możliwości rozwinięcia skrzydeł. Musimy znaleźć platformy współpracy między jednymi i drugimi. To idea organizowania European Start-up Days, wydarzenia, które w zeszłym roku zgromadziło ponad 2000 start-upów – mówi jego organizator Dariusz Żuk, prezes Business Link, European.

W ramach katowickiej imprezy odbędzie się konkurs Start-up Challenge.

– Pierwsza w drodze do sukcesu zawsze jest innowacyjna idea. Jeżeli masz taką i do tego tworzysz unikalny team, który może zainteresować potencjalnych inwestorów, weź udział w konkursie i przedstaw się biznesowemu światu – zachęca do udziału Dariusz Żuk.

Jego inicjatywa powiększa coraz szerszą ofertę skierowaną do młodych firm technologicznych. Ostatnie miesiące to prawdziwy wysyp takich działań. Przed kilkoma dniami Satya Nadella, prezes Microsoftu, ogłosił powstanie Startberry, która ma pomóc młodym spółkom wejść na rynek.

Do prowadzonego przez Google Campusa, od jego uruchomienia w listopadzie 2015 r., zapisało się ponad 9 tys. osób i właśnie otworzył dodatkową przestrzeń. Rząd zapowiedział powołanie specjalnego funduszu we współpracy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i PZU z początkowym budżetem ok. 500 mln zł, którego celem będzie wspieranie start-upów.

Wydawać by się więc mogło, że młode innowacyjne firmy mają już cieplarniane warunki do rozwoju. Jednak one same przyznają, że każda nowa inicjatywa jest przydatna.

– Prowadzimy sprzedaż przez internet, więc do promocji naszej oferty wykorzystujemy głównie wyszukiwarki internetowe oraz social media. To kanały, w których najłatwiej mierzyć efektywność działań marketingowych – przekonuje Marcin Sierant z Packhelp, firmy do niedawna znanej jako Zapakuj.to, specjalizującej się w wykonaniu opakowań na zamówienie. – Ważna jest też marka. Tu pomaga udział w konkursach. Nagroda lub wyróżnienie i słowa uznania od jury bardzo nam pomagają. Praktycznie w każdej dziedzinie pracy: w pozyskiwaniu klientów, partnerów czy nowych pracowników – dodaje Sierant.

To właśnie dla mających już pewne doświadczenie, ale wciąż młodych firm jest Start-up Challenge towarzyszący Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu. Finał konkursu, czyli European Start-up Days, w tym roku odbędzie się 11–12 maja w Katowicach.

Autorzy 100 najciekawszych pomysłów na biznes zgłoszonych do konkursu zaprezentują swoje projekty na stoiskach przygotowanych przez organizatora. Osiemnastu najlepszych wystąpi zaś na scenie prezentacyjnej Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz przed uczestnikami European Start-up Days w Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek.