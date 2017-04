Jak czytamy w poniedziałkowym komunikacie Instytutu ARC Rynek i Opinia, 72 proc. ankietowanych odwiedzi w tym celu dodatkowe sklepy.

Magdalena Felczak z ARC Rynek i Opinia powiedziała PAP, że średnia wydatków jest wyższa w przypadku rodzin z dziećmi. - Przeznaczą one 282 złote na zakupy, bezdzietni 199 - wskazała. Powyżej 501 złotych zamierza wydać na święta tylko 5 proc. ankietowanych, a 18 proc. przeznaczy na świąteczne zakupy od 101 do 200 złotych.

Zdaniem ekonomistki prof. Elżbiety Mączyńskiej takie wydatki są możliwe, bo "poprawiła się sytuacja gospodarcza wielu rodzin, co spowodował między innymi program 500 plus". - Wiele rodzin żyło na pograniczu ubóstwa, a 500 złotych na dziecko to duży zastrzyk gotówki - powiedziała PAP.

- Z perspektywy Warszawy 500 złotych może nie wydaje się nam tak dużo, ale zastrzyk 500 plus na dziecko jest zmianą jakościową dla niektórych rodzin i mogą one sobie pozwolić na większe wydatki - mówiła. Mączyńska zaznaczyła, że "drugą sprawą jest poprawa ogólnej sytuacji gospodarczej i zmniejszenie bezrobocia, co przekłada się na większe możliwości popytu".

Jak wynika z badania, "co czwarty (24 proc.) Polak nie jest pewny, czy na przygotowania do świąt wyda więcej na produkty spożywcze i codziennego użytku (detergenty i kosmetyki) czy też nie". Jak zaznaczono w komunikacie, niemal co piąty badany (18 proc.) nie zamierza zwiększać swoich wydatków w związku ze zbliżającymi się świętami.

Przygotowując się do świąt "co trzeci Polak (32 proc.) robi zakupy dodatkowo w jednym sklepie więcej niż zazwyczaj. Co piąty badany (22 proc.) w okresie przedświątecznym odwiedza dwa sklepy więcej niż przeciętnie w ciągu miesiąca".

Cytowany w raporcie Paweł Jurowczyk z ARC Rynek i Opinia zauważył, że "z badań wynika, że Polacy w okresie przedświątecznym i świątecznym w inny sposób dokonują zakupów produktów spożywczych i codziennego użytku". Przygotowując się do świąt, Polacy odwiedzą średnio ponad 7 różnych sklepów (sieci handlowych)".

W raporcie zaznaczono, że tylko 28 proc. Polaków nie zmienia swoich regularnych miejsc zakupu ze względu na święta.

Badanie przeprowadzono na panelu internetowym, będącym własnością ARC Rynek i Opinia w dniach 9-15 lutego 2017. Objętych nim zostało 900 mieszkańców Polski, w wieku 15-55 lat (próba reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania i regionu).