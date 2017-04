Jak poinformował europejski urząd statystyczny, w 2015 r. w 19 regionach Unii Europejskiej odnotowano PKB na mieszańca na poziomie poniżej 50 proc. średniej unijnej. Cztery z tych regionów to polskie województwa: lubelskie (47 proc.), podkarpackie (48 proc.), warmińsko-mazurskie (49 proc.) oraz podlaskie (49 proc.). Dodatkowo do obszarów o najniższym PKB per capita zaliczono woj. świętokrzyskie, w którym wskaźnik ten wyniósł dokładnie połowę średniej UE.

Według danych Eurostatu, najbogatszym polskim regionem było woj. mazowieckie, które osiągnęło 109 proc. średniej unijnej. W tym samym czasie w drugim pod tym względem polskim regionie, w woj. dolnośląskim, wskaźnik ten wyniósł 76 proc. Kolejne polskie województwa w zestawieniu to: wielkopolskie (75 proc.) oraz śląskie (71 proc.).

Jak podał Eurostat, regionalny PKB na jednego mieszkańca w całej Unii Europejskiej w 2015 r. wahał się od niecałych 30 proc. do 580 proc. średniej unijnej. Najbiedniejszym terytorium UE był położony w północno-zachodniej Bułgarii region Severozapaden, najbogatszym - część Londynu obejmująca tamtejsze City (Londyn Wewnętrzny-Zachód).

W czołówce najbogatszych regionów znalazły się ponadto: Luksemburg (264 proc.), Hamburg (206 proc.), Bruksela (205 proc.) oraz Bratysława (188 proc.). Wśród 19 najbiedniejszych obszarów, w których PKB na mieszkańca był poniżej połowy średniej unijnej, pięć znajduje się w Bułgarii, po cztery na Węgrzech i w Polsce, trzy w Rumunii, dwa w Grecji, a jeden to francuskie terytorium zamorskie (Mayotte).

Europejski urząd statystyczny publikuje dane z ponadrocznym opóźnieniem, dlatego najnowsze zestawienie dotyczy 2015 r. Analizie poddano jednostki statystyczne na poziomie NUTS 2, które w Polsce odpowiadają województwom (wkrótce siedemnastym odrębnym regionem NUTS2 będzie Warszawa z otaczającymi powiatami).

Wyniki ekonomiczne regionów są podstawą przydziału środków unijnych w ramach polityki spójności. Objęte są nią wszystkie obszary Unii Europejskiej, jednak większość funduszy strukturalnych kierowana jest w rejony, w których PKB na mieszkańca nie przekracza 75 proc. średniej dla państw członkowskich UE. Obecnie przydział środków odbywa się na podstawie średniego PKB per capita w trzyletnim okresie od 2007 do 2009 r.